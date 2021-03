Científicos de Paraguay piden volver a cuarentena cero en Semana Santa

Las Sociedades Científicas del Paraguay, pidieron volver a una cuarentena total en Semana Santa. La intención es disminuir las movilizaciones hacia el interior del país para evitar la expansión del coronavirus.

En este sentido, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, Ana Campuzano, reiteró este viernes la recomendación de las Sociedades Científicas del Paraguay y afirmó que propusieron la medida teniendo en cuenta la baja movilización de personas en sus puestos laborales y en las escuelas desde el Lunes Santo.

La recomendación es suspender las visitas al interior del país y el turismo para evitar la expansión del coronavirus y el colapso sanitario, considerando el altísimo número de contagios diarios en el país.

Al respecto, Campuzano dijo que hay que “aprovechar” la semana para frenar la enfermedad porque, “si en este momento nos enfermamos, no tenemos camas para curar a la gente”.

La situación actual refleja que el 100 por ciento de camas del sector público están ocupadas, así como el 99 por ciento de las privadas.

La presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría indicó que lo ideal sería tomar medidas restrictivas lo antes posible.

“Yo tomaría medidas restrictivas como cerrar todos los locales de ocio desde las 22:00 hasta las 5:00, restringir todos los eventos sociales a grupos de 10 o 15 personas”, detalló.

La propuesta en sí consiste en aplicar una cuarentena estricta desde el viernes 26 de marzo hasta el lunes 5 de abril que implique un regreso a la fase 0, el cierre de fronteras terrestres y la prohibición de traslados vehiculares interdepartamentales.

La situación es crítica en Paraguay y el presidente Mario Abdo está al borde del juicio político

El canciller paraguayo, Euclides Acevedo, reconoció que hubo una falta de capacidad de gestión por parte del Gobierno para conseguir las vacunas anti-Covid y anunció que la semana que viene se reunirá con el canciller argentino, Felipe Solá. Posteriormente, también se reuniría con el canciller de Brasil con la intención de armar un banco común de vacunas “al que podamos acceder todos equitativamente”.

No descartó pedir “prestadas” a la Argentina algunas dosis de Rusia y que “cuando nosotros tengamos las devolvemos”. Habló de que el gesto de Chile, que donó al Paraguay 20.000 dosis de las vacunas de origen chino Sinovac, generó impacto en los otros países.

“Tenemos también negociaciones con Brasil que estas cuestiones políticas internas retrasan todo”, expresó.

En la reunión que sostendrá con el canciller argentino, adelantó que también planteará la situación de las fronteras con el vecino país, que permanecen cerradas, y, particularmente, con la provincia de Formosa.

En Paraguay “estamos sobreviviendo, la angustia y la fatiga del pueblo más desprotegido hace que esto se convierta en una agitación social de naturaleza económica y de consecuencias políticas”, expresó respecto a la situación actual.

Con respecto a la situación de crisis política que mantiene en vela al Gobierno de Mario Abdo Benítez, Acevedo dijo que su posición es refundar a la nación por la vía de una segunda república que requiere de una asamblea nacional constituyente.

“Una transformación económica, social y, sobre todo, cultural. Nosotros no hemos terminado el proceso de transición. En España duró poco porque hubo pacto político. Aquí hubo de todo menos pacto político. Esto es el agotamiento social, la fatiga política…”, resaltó.

Incluyó remodelar los poderes Judicial y Legislativo, y adoptar “una política educativa laica y liberadora”.

Hoy se cumple una semana del inicio de las protestas ciudadanas contra el Gobierno por la actual crisis sanitaria y socioeconómica en plena pandemia de Covid-19, y tras ocho días seguidos de la medida de fuerza, las manifestaciones se replican en distintos puntos de todo el país.

En Encarnación también se realizó una gran movilización desde el miércoles de esta semana, en el marco de las protestas contra el Gobierno por la actual crisis y el pedido de salida de sus titulares y otros responsables.

La suerte de Abdo depende de los diputados que maneja el ex presidente Horacio Cartes. En la práctica sus 22 votos tienen el poder de iniciar el proceso de destitución del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez, pero los diputados de Honor Colorados aseguran que ellos no sostienen al Gobierno y esperan los cambios necesarios para subsanar la crisis.

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no reúne los 53 votos necesarios para iniciar el proceso de juicio político al presidente y vicepresidente. Si bien se cuenta con 37, que son los 29 liberales más ocho de la multibancada, se sabe que los 20 de Colorado Añetete, apoyados por Hugo Ramírez, no darán su apoyo. En principio, Honor Colorado, con 22 miembros, manejaron la posibilidad de apoyar la destitución de Abdo y salvar a Velázquez, sobre todo, ante la presión de la ciudadanía movilizada, pero el tablero volvió a dar vuelta con el paso de los días y todo apunta a que el juicio político no tendrá éxito.

Fuente: ABC Color

