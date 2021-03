Te recomendamos 3 series para que las mires durante el fin de semana

Ya llega el fin de semana y desde Misiones Online te recomendamos tres series para que puedas disfrutar y relajarte sin moverte de tu casa.

Este fin de semana será caluroso en la provincia de Misiones, y por ende, recomendaremos tres series, con el fin de que uno se pueda despejar del trabajo y del estudio. Las mismas son: The Crown, Gambito de Dama y Grey’s Anatomy.

Con respecto a The Crown, que está disponible para su visualización en la plataforma de Netflix, es una serie drama histórico basada en hechos reales. La trama cuenta la historia de la vida y el reinado de la Reina Isabel II de Reino Unido comenzando con la boda de ella junto a Felipe, Duque de Edimburgo, hasta principios del siglo XXI.

Esta serie hasta el momento tiene cuatro temporadas, pero ya está planificado que la historia de la Reina continúe hasta la temporada seis. Isabel II a lo largo de las temporadas fue representada por dos actrices debido a que la historia tiene que ir en paralelo a la vida real. Las primeras dos temporadas, la elegida para encarnar este papel fue Claire Foy, mientras que en las siguientes dos temporadas (3 y 4) fue Olivia Colman la múltiple ganadora de los Premios Oscar.

The Crown actualmente es un éxito en la plataforma. Además, la temporada cuatro ganó el premio a Mejor Serie Drama en los Globos de Oro 2021 y arrasó la edición 78 ya que se llevó otros tres premios más: mejor actor de serie de drama (Josh O’Connor), mejor actriz de serie de drama (Emma Corrin) y mejor actriz secundaria de televisión (Gillian Anderson).

Este éxito de Netflix tuvo fuertes repercusiones en el palacio de Buckingham. Uno de los integrantes de la familia real que quedó indignado con la producción de la serie fue el Príncipe Carlos quien manifestó que la serie presentó una version retorcida de los hechos con respecto a lo que ocurrió realmente.

“Esto es un drama y un entretenimiento con fines comerciales que se hace sin tener en cuenta a las personas involucradas. En este caso, es arrastrar cosas que sucedieron en tiempos muy difíciles hace 25 o 30 años sin pensar en los sentimientos de nadie. Eso no es correcto ni justo, especialmente cuando muchas de las cosas que se muestran no representan la verdad”. En ese sentido, agregó: “el público no debe dejarse engañar pensando que esta es una descripción precisa de lo que realmente sucedió”.

En cuanto a la segunda recomendación, Gambito de Dama es una miniserie original de Netflix que cuenta con siete capítulos. Ésta, es una historia ficticia que gira en torno a la vida de Beth Harmon, una huérfana que es especialista en ajedrez. A lo largo de la trama, muestra cómo la protagonista gana terreno en el mundo del ajedrez mientras que al mismo tiempo lucha con problemas emocionales y dependencia de las drogas y el alcohol. La historia comienza a mediados de 1950 y culmina en 1960.

Beth Harmon es protagonizada por la argentina Anya Taylor-Joy quien se llevó el premio a mejor actriz de miniserie o telefilm en la edición 78 de los Globos de Oro. Además, es la segunda actriz más joven en ser galardonada en esta entrega de premios. Gambito de Dama ganó el Globo de Oro a mejor miniserie o telefilm.

Por otra parte, en relación a la tercera sugerencia, Grey´s Anatomy es una serie drama médico que cuenta con 17 temporadas y 369 capítulos. La protagonista es Meredith Grey, encarnada por Ellen Pompeo, una mujer que fue aceptada como residente en el Hospital Grace de Seattle, Estados Unidos.

En ese aspecto, la trama se centra en la vida de los cirujanos internos, residentes y especialistas a medida de que se convierten en médicos cirujanos experimentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones tanto personales como profesionales.

El título de la serie es en base a un libro “Grey’s Anatomy” acerca de la anatomía humana publicado por primera vez en 1858 en Londres y escrito por Henry Gray.

En cuanto a los premios, esta serie estadounidense tuvo múltiples nominaciones a lo largo de la historia en los Premios Emmy pero únicamente logró levantar cuatro estatuillas. Sin embargo, en los Globos de Oro en el 2006 ganó el premio a Mejor Serie Drama. En 2005, 2007 y 2008 también estuvo nominada en esa categoría pero no pudo ser la gran ganadora.

Posiblemente, la temporada 17 será la última que realizará ABC Signature. Grey’s Anatomy se puede mirar en Netflix hasta la anteúltima temporada mientras que la última en Latinoamérica se puede ver en Sony Chanel.

