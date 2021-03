Un año de pandemia: efectivas medidas tomadas a tiempo permiten mostrar un resultado equilibrado para avanzar hacia la nueva normalidad

Por Emilio Juri

A un año de haber declarado la emergencia epidemiológica y sanitaria por el covid-19 la provincia de Misiones puede mostrar un panorama de cierto equilibrio, si bien con los altibajos que se registran en todas partes del mundo por las consecuencias de la pandemia, las medidas dispuestas por el Gobierno provincial han demostrado su eficacia en los números que se muestran tanto en lo sanitario como en lo económico, producto de haber desarrollado un esquema binario basado en el cuidado de la salud, sin descuidar la economía.

El 11 de marzo de 2020 la provincia de Misiones declara la emergencia epidemiológica y sanitaria por 120 días por brote de dengue y riesgo de epidemia de coronavirus y en forma conjunta con los principales representantes sanitarios públicos y privados de Misiones y del departamento de Itapúa, Paraguay, se anunciaron medidas especiales para afrontar el brote de dengue y el riesgo mundial por el avance del coronavirus.

Las acciones concretas apuntaban a atender especialmente los casos febriles, con sospechas de esa enfermedad, además de otorgar créditos blandos a clínicas, sanatorios y laboratorios bioquímicos para su reacondicionamiento y disponibilidad. Asimismo se dispuso desde el Ejecutivo provincial continuar con la atención médica domiciliaria que tiene instalada la provincia, para los casos de consultas especiales de pacientes con patologías respiratorias, estableciéndose guardias médicas activas online desde el Ministerio de Salud Pública, sanatorios y las diferentes obras sociales y una línea 0-800 para derivar a cinco guardias médicas online tendiente a la detección temprana de pacientes de riesgo o que vengan de ciudades que puedan tener circulación viral.

Otra de las medidas anunciadas ése día fue la de suspender todo acto oficial que implique la concurrencia de público masivo para posteriormente el 12 de marzo de 2020 anunciar que la provincia de Misiones suspendía las clases por 15 días en todos los niveles educativos, medida que una semana más tarde aplicaría también el Gobierno nacional. Según dispusieron las autoridades la medida, que alcanzó tanto a colegios públicos como privados, buscaba contener la situación del dengue y prevenir la potencial propagación del coronavirus, ya que aún no se habían detectado casos positivos en la Tierra Colorada.

A la luz de los acontecimientos y como se fueron desarrollando las diferentes acciones que se pusieron en práctica, es de destacar la visión de futuro con que actuó el Gobierno misionero y evaluar objetivamente la importancia de haber tomado estas medidas en el momento preciso y haberlas mantenido aunque en su momento fueron cuestionadas desde algunos sectores que sostenían eran exageradas, sectores que consideraban que hablar de emergencia y suspender las clases era apresurado cuando todavía no se había registrado un solo caso de covid positivo en la provincia.

Como se dijo, la primera etapa al inicio de la pandemia y la cuarentena fue de adaptación del sistema de salud, con una fuerte inversión del Estado provincial y luego la progresiva liberación de las actividades económicas con los protocolos correspondientes que se fueron liberando a partir del mes de abril de 2020 cuando se anunció que respecto a la flexibilización del aislamiento social obligatorio impuesto a partir de la pandemia de Coronavirus, Misiones ponía en marcha un sistema binario para el repunte de la economía misionera, donde “se cuide a la salud pero también se cuide a la economía”.

En ése escenario de cuarentena, el Gobernador Oscar Herrera Ahuad entendió que si bien la mayoría de las actividades estaban afectadas, el perjuicio más fuerte recayó sobre el turismo, “a Misiones le tomó 20 años instalarse como destino turístico” y la paralización en torno a la pandemia afectó de lleno ya que “el parate es internacional, regional y local”, destacó entonces el mandatario.

Con ése criterio se planteó al Gobierno nacional “la necesidad de generar otras alternativas y potenciar el financiamiento de las empresas dedicadas al rubro, tanto pequeñas como medianas, para impedir que decaigan” y se dio a conocer la propuesta para reactivar algunos rubros de la economía, que no incidan sobre la salud de la población, “para mí no existe la palabra flexibilizar en la cuarentena. Para mí existe focalizar acciones con protocolos establecidos. No flexibilizamos nada”, aseveró en aquel momento Herrera Ahuad.

Independientemente de lo que hicieran en Buenos Aires, que por entonces tomaban decisiones conjuntas en CABA y AMBA, a finales del mes de mayo del 2020 Herrera Ahuad anuncia la apertura focalizada de actividades sin dividir en fases, “nosotros vamos a evaluar la realidad epidemiológica de nuestra provincia y de nuestra región, que es extremadamente compleja. Vamos a hacer el gran esfuerzo de no relajar las medidas que venimos llevando adelante; esto se llama responsabilidad social del misionero; acá no se sale con mayor cantidad de camas de terapia intensiva, ni con mayor cantidad de respiradores” afirmó en aquella oportunidad.

Para el mes de octubre de 2020 se conocían datos de un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que precisaba que Misiones era, detrás de la provincia de Santa Fe, la segunda provincia con mayor recuperación económica del país, confirmando lo que se percibía en el comercio y la industria provincial, además de las cifras de recaudación de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) que, por el cierre de la frontera con registraba un importante incremento en el comparativo interanual.

Así se continuó avanzando en la flexibilización de actividades sin descuidar los controles para que se cumplan con las medidas de bioseguridad vigentes, como la distancia social obligatoria, el uso del barbijo, el lavado de manos y ya a comienzo del 2021 el Gobierno implementó la realización de test rápidos gratuitos de covid 19 en el Hospital Madariaga.

