El gobierno de Misiones habilitó una herramienta para agilizar las inscripciones de nacimiento y Herrera Ahuad anunció el pase a planta permanente, de agentes del Registro de las Personas

En la búsqueda por alcanzar el objetivo “indocumentados cero” en la provincia, los trámites de inscripción tardía de nacimientos se realizarán directamente en el Registro Provincial de las Personas, evitando la burocracia judicial. Para dinamizar esa tarea, el gobernador confirmó que “un importante número de agentes” de esa repartición, “pasarán de contratados a planta permanente”.

El gobernador @herrerayflia presentó la modalidad con la que se implementará en #Misiones la Inscripción Tardía de Nacimientos, que a partir de ahora podrá tramitarse en sedes administrativas sin límites de edad. pic.twitter.com/GeBHQbeBfy — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) March 11, 2021

Bajo el lema “indocumentados cero”, el gobierno de Misiones presentó en la mañana de este jueves, la nueva modalidad para resolver situaciones de inscripciones tardías de nacimiento. Y como bonus track, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció que un “importante número de agentes del Registro Provincial de las Personas, que hayan hecho mérito y por antigüedad”, dejarán de ser contratados para pasar a pertenecer a la planta del personal del Estado.

En la sala de Situación de Casa de Gobierno, Oscar Herrera Ahuad encabezó la presentación de la nueva herramienta que agilizará los trámites para resolver la situación de los indocumentados en la provincia, “porque es política de Estado. Y los que venimos del interior, sabemos las dificultades que acarreaba la posibilidad de tener un DNI a las personas adultas”.

Antes de la implementación del nuevo formato que implica un trámite directo en el Registro Provincial de las Personas, evitando un largo proceso judicial, Herrera recordó que, “en el caso de los pobladores de San Pedro, por ejemplo, una persona, para hacer el DNI, tenía que viajar hasta Eldorado, hacer la denuncia, pasar por todo el esquema de la justicia para que después de un trámite larguísimo, pueda tener un dictamen y de allí acceder a su documento. Esto hizo que, durante muchos años, los misioneros no puedan acceder a un trámite abreviado y tener el DNI permite acceder a diferentes tipos de beneficios”.

“Muchos misioneros quedaron en el intento de tener su DNI y con la aplicación de este régimen abreviado, las personas que necesitan su documento, no tienen que pasar más por el carril de la justicia, sino que ese trámite se comienza hacer en los Registros Provinciales de las Personas en Misiones”, resumió el gobernador.

Anteriormente, los padres tenían un plazo de un año para inscribir al recién nacido y, consumido ese tiempo, debían resolverlo judicialmente encarando un proceso extenso. A partir de ahora, el trámite será directo con cualquier delegación del Registro Provincial de las Personas o las unidades móviles, por lo que el gobernador calificó la medida, como “un antes y un después, porque el derecho a la identidad se garantiza con la accesibilidad y con las herramientas para que la documentación pueda ir en forma segura y fluida”.

Más recurso humano

Flanqueado por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y la Directora Provincial del Registro de las Personas, Alejandra Soto, Herrera Ahuad lanzó un anuncio directo para los agentes que dependen del Registro Provincial.

“Entendimos también que en la estructura del gobierno provincial y en la tarea que venimos realizando con los empleados públicos de la provincia, más de 2500 que se incorporaron a salud pública el año pasado, estamos incorporando 300 porteros, otros tantos en las fuerzas de seguridad, hemos pasado a contrato con relación de dependencia del Estado una suma muy importante de agentes sanitarios que eran becarios, otros que cobraban en negro. Y en esa jerarquización y entendiendo los nuevos objetivos planteados, hemos tomado la decisión de incorporar a la planta permanente del Estado, un número importante de agentes que se desempeñan con contratos con relación de dependencia en el ámbito del Registro Provincial de las Personas”.

Argumentó que “esa decisión está tomada, en base a criterios lógicos de antigüedad, trabajo, selección y localidad, para fortalecer en toda la provincia al Registro Provincial y también el compromiso de incorporar recurso humano en los distritos que sean necesarios para poder cumplimentar las documentaciones que ahora, van a ser estrictamente de trabajo del Registro provincial”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, expresó que “el lanzamiento de esta nueva modalidad tiene como objetivo que todos los misioneros tengan su documento nacional de identidad. La inscripción tardía se hacía mediante un proceso judicial y tenía un límite de edad que era hasta los 18 años. Luego de eso, el trámite de hacía mucho más engorroso”.

Explicó que “ahora el trámite se hace en sede administrativa y el interesado se acerca a cualquier delegación, cualquier móvil del Registro Provincial de las Personas y van a poder, sin límites de edad, obtener su DNI”.

“Buscamos con esta herramienta llegar a que todos tengan su documento, que sea una provincia con indocumentados cero”, enfatizó Pérez.

Los invisibles

Emocionada y con el compromiso de activar todos los protocolos necesarios para atender la demanda de interesados en resolver su situación de “indocumentados”, la Directora Provincial del Registro de las Personas, Alejandra Soto, manifestó que “la preocupación siempre fue los niños que se nos escapaban del sistema, que no podían ser inscriptos por el tope legal que ponía las normas a la inscripción administrativa. No generábamos su partida de nacimiento, los chicos quedaban afuera y no podían abordar muchas políticas de Estado”.

Mencionó que “siempre fue una preocupación de la provincia de Misiones, teniendo en cuenta nuestra geografía. Somos una provincia fronteriza que participa de frontera seca, donde venir a tener un bebé a la provincia, es como cruzar caminando la plaza. Utilizan nuestro excelente servicio de salud y se vuelven a su país. Y esos chicos fueron creciendo indocumentados en la provincia”.

Soto reveló que, a esos indocumentados, “los llamamos nuestros invisibles, nuestros NN, porque después de un tiempo ya no se acercaban más al registro civil. Las madres tenían miedo, porque si pasaba el tiempo, ante el desconocimiento, creían que iban presas porque no inscribían a su bebé. Y nosotros no podíamos resolver porque teníamos un límite de no poder inscribirlos administrativamente, pasado el año”.

“Inscribíamos hasta los 18 años con un Decreto de Necesidad y Urgencia que veníamos prorrogando y ahora celebramos porque el derecho está al alcance del ciudadano”, concluyó Soto.

