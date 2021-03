El presidente de la CEM Alejandro Haene advirtió que hay que estar preparados para la apertura de fronteras

Al destacar el buen momento que está viviendo la economía de la provincia, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, advirtió que hay que estar preparados para cuando se abran las fronteras, con herramientas que blinden la provincia, refiriéndose además a las conversaciones que mantienen autoridades provinciales con las nacionales por la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pymes, para lo que pidió medidas horizontales que abarquen a todos los sectores, para evitar “pichados”.

Destacó Haene que con el cierre de las fronteras por la pandemia de coronavirus Misiones tuvo el mejor escenario, “es la primera vez que yo recuerde que las fronteras están cerradas y se puede decir que hay un antes y un después, las pruebas están en el incremento de la recaudación de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), la plata no se está yendo ni a Brasil ni a Paraguay y la prueba está en ese 101,4 por ciento de recaudación que mostró el director de ATM (Rodrigo Vivar).”

Sin embargo, el dirigente empresarial advirtió que hay que estar preparado para lo que va a venir, “en algún momento, más allá del estado sanitario, el intercambio de bienes y personas va a volver y tenemos que estar preparados, creo que hay fronteras cerradas para rato pero lo que venimos sosteniendo es que tenemos que estar preparados para el día después, conseguir herramientas que blinden a la provincia para cuando la frontera se abra porque hasta ahora no hay nada”.

Artículo 10 Ley Pymes

Respecto a las conversaciones de funcionarios provinciales con ministros del área económica de la Nación por la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pymes, el presidente de la CEM sostuvo que “lo que se viene diciendo últimamente no es la esencia del artículo 10 que habla de baja de impuestos para las zonas de frontera y eventualmente de aportes patronales” para agregar que, de acuerdo a lo que vio en algunos medios “lo que se estaría analizando es algún aporte para los salarios de la industria ladrillera, el agro, forestal y alguna ayuda extra de Nación que venga a complementar los reintegros que se brindan a través de los diferentes programas Ahora, eso no está en la esencia del artículo 10. Lo que tendríamos que decir es, dejamos de lado el artículo 10 y vamos con esta propuesta”.

Se refirió Haene a los programas Ahora destacando que hay solamente en Misiones aunque mencionó que no todos tienen acceso a estos programas, “la gente que no está bancarizada no tiene acceso” y propuso que “a los comercios que se adhieran a los programas Ahora Misiones se los bonifique con 0.5% menos de ingresos brutos, ya que estamos con esta recaudación que directamente no existe a nivel país”.

Agregó en el mismo sentido que el gobierno provincial fue muy creativo, “sobre todo con esos programas, entonces una moneda de cambio, te doy esto a cambio de esto, el comerciante decide, hubiera sido una forma que la mayor cantidad de comercios se adhieran en todo el territorio provincial porque si no queda mucho en las grandes ciudades”.

Retomando la posibilidad de lo que esté negociando la provincia con el Gobierno nacional por la compensación de la zona de frontera, sostuvo el directivo que “cualquier medida que se tome, en lo posible, tiene que ser horizontal, tratar de aglutinar para evitar que haya ´pichados´. Sé que es difícil contentar a todos, dar una herramienta pareja a todos por eso la medida que se consensue tiene que ser para los 77 municipios sino creamos un doble estándar, ciudades de primera y ciudades de segunda”.

Para ello dio un ejemplo de quien hoy carga el tanque de nafta en Posadas, va a Iguazú y cuesta 1,20 pesos más que en Posadas, “hoy se está dando esa dicotomía, no sé por qué porque el flete lo paga la petrolera, no debería existir esa diferencia, debería ser tarifa plana”, para destacar que “como CEM representamos a todos los sectores, el comercio, la industria, los servicios, agro, turismo, jóvenes, mujeres, hay que tratar de que haya la menor cantidad de heridos/´pichados´ posibles, es la idea”.

Sobre la participación de los empresarios en lo que se negocia con Buenos Aires, Haene dijo que “en eso que trascendió no hemos participado, donde yo hubiera puesto una ficha, si vamos a colaborar con los salarios, es en el comercio como gran tomador de empleo en la última etapa, turismo y gastronomía que tuvieron que cerrar, hubo muchos despidos y ahora están volviendo a trabajar, démosle la posibilidad ahí y colaboraría para que la persona esté segura. Misiones es una de las dos provincias que en pandemia creció en lo que hace a planta de personal registrado”.

Aclaró en ése sentido que “tenemos el mejor dialogo con el gobernador (Herrera Ahuad) y con los ministros, cada vez que nos convocaron, estuvimos, opinamos y somos conscientes que hoy la Nación está rascando el fondo de la lata, para darnos algo a Misiones tendrán que dejar de darle a otro sector”.

A/E.J.

EJ-A