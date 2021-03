Juan Manuel Espíndola, director de tránsito de la Municipalidad Posadas, recordó que para obtener el carnet de conducir las personas deben aprobar un examen teórico y práctico. También hizo referencia a la importancia de renovar el carnet a tiempo.

Juan Manuel Espíndola – FM Santa María de las Misiones

Explicó que una vez aprobada la parte teórica que consiste en responder preguntas sobre límites de velocidad en distintas carreteras, señalizaciones de tránsito, leyes, entre otras cuestiones vinculadas a la seguridad vial, resta aprobar la parte práctica.

Esta última consta de una prueba de 10 minutos, donde la persona tiene que manejar dentro de un circuito pensado específicamente para este examen y se evalúa la utilización del cinturón, saber estacionar, entre otras se evalúan acciones tan sencillas como la utilización del cinturón de seguridad y realizar los cambios de velocidad, como otras maniobras más complicadas como estacionar.

Espíndola aclaró que solo dan por aprobada la prueba si la persona realiza correctamente todas las maniobras que le solicitan. “No puede haber un error en el examen práctico, porque si no este error se puede producir en la calle, por eso no hay margen de error en el práctico, tienen que aprobar todas las instancias”, aseguró.

Señaló que en el caso de aprobar la primera instancia de la evaluación, pero luego no hacerlo en la parte práctica, le dan la posibilidad de rendir en otra oportunidad solamente esta parte. Y agregó que en general es muy común que la gente falle al momento de estacionar, dado que es una de las acciones más complejas. “Si no llega a estacionar óptimamente no se puede aprobar”, reiteró Espíndola.

También aclaró que el Parque de la Ciudad sobre la Avenida Quaranta de Posadas no está habilitado para practicar ni para aprender a manejar, de esto se encargan en la autoescuela, donde están preparados para enseñar a manejar desde cero con autos de doble comando y asegurados ante cualquier daño.

Renovar el carnet de conducir para seguir circulando

Por otro lado, Espíndola aclaró que una vez que el carnet se vence, automáticamente el conductor deja de estar habilitado para circular en la vía pública. Por eso, para evitar cualquier multa recomendó que saquen turno inmediatamente para renovar el carnet, que no pierdan tiempo en hacerlo.

“Una persona sin licencia no puede circular por la calle. El día que renovaste, depende de los años por los que hayas hecho, al otro día se vence, no tiene prorroga y queda fuera de circulación”, explicó.

Capacitación en género

Mediante una nueva disposición la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) exigirá como requisito para obtener la licencia de conducir dentro del país, completar un curso sobre género.

El contenido de este curso aún no está del todo definido, por eso todavía no es una exigencia, pero en las próximas semanas se elaborará el material completo. Por eso, aún la Dirección de Tránsito de Posadas no se refirió al tema.

Algunos de los temas que se tratarán en el curso tendrá que ver con, “los géneros, roles y estereotipos, identidad de género, violencia de género, tipos y modalidades de violencia”, aseguró Télam.

«En la convicción que el recurso cultural se muestra como un aspecto de vital influencia en lo que respecta a la incorporación de normas de género relativamente cristalizadas, se entiende necesario incorporar en el curso obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir un módulo que contemple la temática en cuestión y promueva valores de igualdad y la deslegitimación de la violencia contra las mujeres en la conducción de vehículos, la vía pública, la seguridad vehicular, y todo lo relativo a la materia», describe la resolución publicada a fines de febrero en el Boletín Oficial.

