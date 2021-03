Vacunación contra el coronavirus en Misiones: Alarcón anticipó que el grupo de adultos mayores de entre 60 y 64 años comenzaría a recibir sus dosis desde la semana que viene

Mientras continúa la vacunación contra el coronavirus en Misiones, el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, se refirió al grupo conformado por los ciudadanos de entre 60 y 64 años que todavía no recibieron su dosis de la vacuna y adelantó que, en una próxima tanda, podrían ingresar al sistema.

Alarcón habló en la mañana de este martes desde el polideportivo Finito Gehrmann, en Posadas, donde por un error, se congregaron cientos de personas en el mismo horario para recibir sus dosis.

“El grupo etario de 60 a 64 años creo que en la próxima tanda de vacunas ya estarían ingresando al sistema de vacunación. Se ha priorizado al de mayor de 65 años por la situación epidemiológica, entonces vacunamos a los que tienen mayor impacto y mayor morbimortalidad”, explicó Alarcón y añadió que para estas personas solo se puede utilizar la vacuna rusa Sputnik V, por lo que es necesario esperar su arribo al país.

Sobre la marcha de la campaña para los adultos de entre 59 años y 65 años, Alarcón apuntó que las dosis ya fueron distribuidas en todos los municipios, donde, además, se están inmunizando docentes, personal de salud pública y privada y fuerzas de seguridad.

“Hoy podemos decir, con la distribución que estamos teniendo, que mañana estará instalado en todos los municipios la vacuna. Lo mismo hicimos en las chacras, la gente que no puede llegar a vacunarse porque no tiene sistema y no tiene conexión, nuestro equipo de salud pública ha llegado a las chacras y ha vacunado al colono”, describió el médico.

El funcionario oriundo de Eldorado informó que el ministerio a su cargo tiene programadas hacer visitas para vacunar en las aldeas mbya guaraní, una de las prioridades para este momento.

“Vamos a hacerlo en las aldeas que han tenido casos o en las localidades con aldeas donde hubo algún caso. También no va llegar al 100% de las aldeas porque estamos estratificando y priorizando los lugares donde hubo, por ejemplo, en la zona norte”, puntualizó.

