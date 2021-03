Rovira calificó de “extraordinario” el regreso a las escuelas en Misiones y destacó la política sanitaria de la provincia ante la pandemia

El presidente de la Cámara de Representantes de la provincia participó de la apertura del ciclo lectivo 2021 de la Escuela de Robótica y ponderó las propuestas de educación disruptiva que suma la provincia. No se olvidó del veto presidencial a las áreas aduaneras especiales y dijo que “seguirán buscando consensos” para que se apruebe. Elogió la gestión sanitaria para enfrentar al coronavirus y reiteró que en Misiones “no hay grietas, nuestro patrón es el pueblo, el misionero”.

En cada inicio de ciclo lectivo, el ingeniero Carlos Rovira, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y conductor de la renovación, participa activamente y se predispone al contacto con los medios de prensa. Este miércoles eligió la apertura de las actividades en la Escuela de Robótica en Posadas, donde además se presentó en sociedad las modernas obras de remodelación del edificio central.

Acompañando al gobernador Oscar Herrera Ahuad, al vice Carlos Arce, al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto y al diputado provincial, Hugo Passalacqua, Carlos Rovira fue uno de los oradores del acto que se realizó en el patio central del establecimiento de la avenida Roca, a pocos metros de la Costanera, mientras se desarrollaba normalmente clases presenciales, en los diferentes espacios makers.

Además de poner en contexto el impacto que tiene para la educación misionera, la fuerte apuesta a la Robótica y su correlato hacia la Escuela de Innovación y el Silicon Misiones, Rovira destacó la tranquilidad con la que los niños regresaron a las aulas en un contexto de pandemia. También puso de relieve a la educación y el aprendizaje “como el mejor remedio para la pandemia” y aprovechó la oportunidad para sentar postura con relación al veto presidencial a la creación de áreas aduaneras especiales. “Si fue vetada no quiere decir que no existe. Vamos a seguir buscando los consensos”. Y explicó que “si Misiones no tuviera los impuestos que tiene, invertiría 10 o 15 veces más en educación y salud”.

También hubo espacio para elogiar la planificación de la vacunación anti Covid en Misiones, a la dupla sanitaria que conduce el Poder Ejecutivo y reiteró la postura que tiene la provincia con relación al resto del país: “Acá no hay grietas, nuestro patrón es la gente, el misionero”.

Aprender, el mejor remedio

Sobre la dinámica de la escuela de Robótica, Rovira dijo que “hablar de la escuela creativa, de escuelas disruptivas, son términos que resultan ciertamente poco frecuentes en la historia educativa de Misiones, de la Argentina y buena parte del mundo”.

“Observando este lugar, no sólo en su estilo constructivo, sino lo que está incorporado adentro, lo que por ahí no se ve, espacios que promueven la comunicación de los alumnos, espacios totalmente diferente al banquito individual con que recibimos la educación formal. Docentes o instructores con lenguajes diferentes, incluso donde se va metiendo el inglés, que es el lenguaje tecnológico por excelencia. Y cuando vemos los sujetos primordiales, chicos y chicas de 5 años, incluso más pequeños, esto solamente es posible en pocas y contadas y privadas universidades del mundo, donde se dispensa este tipo de paradigma pedagógico educativo, y pagando mucho dinero”, expresó.

“Esto es posible aquí en Misiones, en el inicio del año escolar 2021, en el medio de la pandemia, creo que es lo más impactante que vamos a conocer hasta nuestra muerte, da una idea bastante terminada de la importancia, por un lado. Y la singularidad en un país que no lo tiene, esto es único en Misiones, ni tampoco Latinoamérica. Son contados los ejemplos y lo cierto es que hoy es una realidad. No hay cosa más impactante que las realidades, porque tumban discursos, concepciones vanas. Es bueno soñar, si soñas lo podés hacer, pero para hacerlo hay un tránsito y una actitud muy distinta y hoy se aprende en este tipo de educación, en esta escuela de Robótica, en la escuela de Innovación, en el Silicon Misiones y toda la gama proyectada para los próximos años, que tenemos pensado, respecto del único remedio, más importante que la vacuna y que los tratamientos médicos, para esta pandemia, se llama saber, se llama aprender, se llama conocimiento”, declaró.

Vuelta a clases

Otro aspecto en el que Rovira hizo especial énfasis fue en el impacto que genera el regreso a las aulas. “Hoy es un día de felicidad, es un día extraordinario en Misiones solamente. En otras provincias, el primer día escolar está envuelto de otros problemas, innumerables convulsiones de algunas provincias con huelgas movilizaciones contra la pandemia, a favor o en contra de la vacuna. Hoy en Misiones es un día que se respiró paz, tranquilidad y felicidad. Ver a las familias, los padres y los chicos asistiendo a las escuelas, es conmovedor. Es extraordinario”.

Invitó a los misioneros, “a reflexionar sobre este presente y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, con inteligencia, con bondad, con concordia y con una mirada esperanzadora para estar a la altura de estos niños que no tienen miedo, porque después de la pandemia del coronavirus, está la pandemia psicológica. La humanidad está abrazada al temor, a la incertidumbre, a la desesperanza. Y con razón. Hay que aprender de los párvulos, que vienen desprovisto de temor, de miedo. Piden del conocimiento a través de las diferentes estrategias, no solamente jugando, sino estimulándolos a lo más importantes que tiene el ser humano en su cerebro, que es le carácter creativo, que es la posibilidad de convertir el problema en una solución”.

“Acá no hay cabida para el individualismo, porque el docente debe ser reemplazado de la dictadura del conocimiento a la hegemonía del consenso y el trabajo en equipo que es el que guía el conocimiento, a estos niños”, subrayó.

“Lo mejor y lo más importante que podemos hacer por nuestras generaciones es darle educación, el aprendizaje que es mucho más elevado que educar. Aprender es el verbo más importante para comprender lo que viene después”, dijo Rovira.

Parque del Conocimiento, el faro

En cada intervención de Rovira, la educación y la salud fueron ejes, sin descuidar la economía y el desarrollo social. Y a cada decisión política, le sumó los obstáculos que puso la pandemia. “Esto es extraordinario, es emocionante ver el grado de desarrollo que ha tenido Misiones con todas las vicisitudes. Quizás la más importante son las deudas financieras históricas que tiene la Nación con la Provincia. La Nación nos sigue debiendo y no fue escollo para cumplir estos altos cometidos”.

Recordó que “el primer paso firme en la dirección del conocimiento fue cuando lanzamos el Parque del Conocimiento. El sapere aude, la consigna de uno de los grandes de la ilustración mundial como Immanuel Kant que dice ´atrévete a saber, atrévete a aprender´. Es una de las consignas más puras que dio origen a la ilustración, fenómeno sin par en la historia de la humanidad y desde allí no se discute más la importancia del conocimiento y la importancia de las ideas llevadas a cabo”.

“Ese fue nuestro primer hito, después la escuela de Robótica, la escuela de Innovación, pronto el Silicon Misiones y todas las obras ciento por ciento de los misioneros. Del esfuerzo, de la imaginación de nuestro batallar constante, sin estridencias, pero gracias a la visión estratégica y a las políticas estratégicas, han permitido todo esto. No es soplar y hacer botella, es mucho esfuerzo”, agregó.

Enseguida sumó elogios a los funcionarios que lo flanqueaban en el escenario y mencionó que “Misiones no tiene deuda alguna, por eso los pesitos que entran a nuestras arcas, se invierten en las prioridades esenciales. Salud y Educación hoy son un ejemplo en el país, que es lo otro que me cosquillea y me da orgullo es estar sentado a lado del mejor gobernador del país, del mejor intendente de una capital, de un ex gobernador que ha hecho el tránsito, acompañado de un vicegobernador que hacen una dupla con una visión sanitaria que da tranquilidad. Por eso se vive en Misiones como se vive, absolutamente diferente al resto del país”.

Misiones, la elegida

A partir del fenómeno mundial que significan los contagios masivos de coronavirus, Rovira consideró que “estamos viviendo un mundo distinto, donde nos incluye. Reconfiguraciones que, por ahí en lo cotidiano de cada una de nuestras regiones, no nos permite vislumbrar. Hay una vuelta a lo local, por eso la oportunidad que tiene Misiones”.

“Hay médicos, ingenieros del resto del país quieren venir a vivir a Misiones, porque es insoportable vivir en Buenos Aires. O en otras regiones. Misiones emerge como una singularidad, donde está modelando las mentes que van a regir dentro de 10, 15 o 20 años. Eso significa, en el pensamiento prospectivo, que no es de hoy para mañana, no es el éxodo de antes cuando no había laburo aquí, voy a España, Francia, Estados Unidos y después a los 10 o 15 años vuelvo y así el ciclo permanente. Eso no se terminó, pero hay nuevos ciclos de gente que busca, porque valora lo que se hace en la provincia”, se explayó.

Y además unió esa tranquilidad con la que se vive en la provincia, gracias a la seguridad sanitaria, a las bondades de nuestra naturaleza. “En Misiones se respira el aire más puro del mundo. Tenemos la maquinaria de expulsar oxígeno purísimo que son nuestros árboles, la selva que cuidamos. Somos el único estado subnacional de América que tiene un ministro de Cambio Climático y eso viene de la política”.

Insistir con las áreas aduaneras especiales

Mientras explicaba qué tipo de talentos misioneros se están formando en las diferentes unidades educativas de la provincia, el ingeniero Rovira se acordó del veto presidencial a la ley de creación de áreas aduaneras especiales. “Las mentes que se van a formar aquí, van a formar parte de una nueva economía que yo les aseguro que va a gotear, como hoy no está goteando. Por eso esa deuda inconclusa que no la olvidamos, por algo el esfuerzo en una construcción inédita hemos alcanzado los misioneros, desde la política con mucha rectitud, mucho respeto, sancionar una ley que es insignia, que, si bien ha sido vetada y hoy no está vigente, no significa que no exista”.

Admitió que insistirán para conseguir una recomposición histórica, “porque ahí está nuestra pretensión, nuestra visión de recursos de lo que nuestra sociedad, con el voto sagrado de todos sus integrantes, nos animó y nos sigue animando. Será motivo de buscar nuevos consensos, pero forma parte del bagaje que llevamos y atendemos todos los días”.

Explicó que “si Misiones no tuviera impuestos, haríamos 10 0 15 veces más. Eso no significa que debemos estar de brazos cruzados en ningún aspecto. “Hay mucha tela para cortar, felizmente tenemos las personas adecuadas, con talento y con talante porque no confrontamos. Aquí no hay grieta, se plantean con naturalidad, pero con la fortaleza de cara a la gente que es nuestro patrón, al misionero”.

Fortaleza sanitaria

Según Carlos Rovira, la epidemiología del Covid 19 en Misiones, “está mejor que el resto en el país. Porque empezamos antes, producto de políticas estratégicas. Antes de esta pandemia teníamos un sistema sanitario fuerte, público, gratuito para la gente y que al Estado le cuesta todo”.

“Desde la resolución de complejísimas intervenciones quirúrgicas, con método de diagnósticos únicos en el país, más el recurso humano adecuado, forman parte de lo que hoy están a disposición y está batallando”, manifestó.

“Mi propio padre de 97 años, hace pocos días tuvo Covid. Se internó en el hospital público y salió, vive airoso, con el tratamiento del hospital público”, reveló Rovira.

Vacunación

El conductor de la renovación también se refirió al esquema de inmunización que está llevando adelante la provincia y lo elogió por su planificación y logística. “En el mundo hay una restricción en la llegada de vacunas, pero si hoy tuviéramos la totalidad de las 400 mil vacunas para inmunizar a toda la población de mayor riesgo en la provincia, les aseguro que pasamos al tope número uno de los lugares donde vacunamos más rápido. En 30 días somos capaces de vacunar a todos”.

“Tenemos una de las mejores tasas, atendiendo al universo más vulnerable y distingue una gestión, una postura que tiene que ver con la resolución de la crisis”

D.G.-EP