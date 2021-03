Roger Federer volvió tras 405 días sin actividad y ganó en Doha

El suizo Roger Federer volvió a competir este miércoles, 405 días después, en el torneo de Doha, donde se batió en el cemento durante más de dos horas y derrotó al británico Daniel Evans por 7-6 (8), 3-6 y 7-5.

El helvético, que no competía de forma oficial desde el Abierto de Australia en 2020, dio muestras de su calidad, pese a no ofrecer su mejor versión tras un año parado y dos operaciones en la rodilla derecha. Ante un tenista mucho más rodado como el británico, número 28 del mundo, Federer mezcló momentos excelsos con un buen número de errores no forzados.

Le costó adaptarse al resto en el primer saque y no forzó ni una sola bola de quiebre, necesitando un desempate, en el que llegó a caer por 2-4 y salvó una bola de set para tomar ventaja en el marcador. Cuando el partido se puso físico, Evans aumentó el nivel y se empezó a aprovechar de los errores del campeón de 20 títulos del Grand Slam. Aceleró hacia el 6-3 y provocó que el primer duelo de Federer en 400 días se decidiera en el tercer set.

Un último parcial en el que Federer sufrió los estragos de la falta de ritmo, mientras que Evans era incapaz de aprovechar sus oportunidades. Dispuso el británico de dos bolas de break en el séptimo juego, pero no atinó. Como tampoco lo hizo el suizo cuando Evans, nervioso, concedió una bola de partido en el décimo juego.

La salvó Evans con una jugada de saque y volea y aguantó el servicio, pero cuando tuvo que volver a sacar para mantenerse en el partido, tembló de nuevo y al segundo punto de partido se derrumbó.

El siguiente rival de Federer será el georgiano Nikoloz Basilashvili, que derrotó por un doble 6-2 al tunecino Malek Jaziri. Será el segundo duelo entre Basilashvili y Federer después de la victoria del suizo en Australia 2016.

En el resto de la jornada, destacó la victoria de Dominic Thiem frente a Aslan Karatsev, semifinalista en Australia. El austríaco remontó un set en contra y se impuso por 6-7 (5), 6-3 y 6-2 en su primer encuentro desde el Grand Slam australiano. Thiem, se medirá en cuartos de final a Roberto Bautista, que venció en dos sets a Alexander Bublik.

También pasó de ronda Andrey Rublev, campeón en Rotterdam, sin necesidad de jugar, ya que Richard Gasquet se borró del encuentro por lesión, y Denis Shapovalov, que venció a Vasek Pospisil (7-5 y 6-4).

Fuente: Todo Noticias

DA-CP