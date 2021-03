No hubo acuerdo acuerdo para definir el precio del tabaco y se estableció un nuevo cuarto intermedio

Los tabacaleros y las empresas se reunieron ayer junto a representantes del Ministerio del Agro y la Producción en Leandro N. Alem y luego de 4 horas de debate no pudieron llegar a un acuerdo de precios aún. Por ello, optaron por ir a cuarto intermedio y volver a discutir la semana que viene.

Carlos Pereira – Radio Libertad

Carlos Pereira, subsecretario de tabaco de la provincia de Misiones, confirmó que no aceptaron la propuesta de las empresas, las cuales ofrecieron pasar de un 36 a un 37.7 por ciento de aumento en el costo del tabaco. Por eso, ahora esperan que el Ministerio del Agro confirme el día que se reunirán luego del cuarto intermedio.

“No hubo mucho entusiasmo por cerrar, yo creo que estamos cerca, pero tampoco hubo un gran entusiasmo por querer acercar posiciones”, dijo Pereira.

Por su parte, Omar Olsson, diputado provincial y presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), manifestó su malestar luego de esta reunión por la falta de interés que tuvieron las empresas para cerrar un acuerdo.

“Poco avance, bastante lamentable después de casi 4 horas de debate. La verdad que fue un debate interesante, con buen diálogo y en un marco de respeto, muy bueno, como en muchos años no se daba. Pero lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo porque la oferta que hicieron las empresas fue muy ínfima, hasta poco seria”, expresó Olsson.

Frente al aumento del 1.7 por ciento que ofrecieron las empresas, el presidente del APTM dijo, “al productor no le sirve y no le sirve a nadie. Por eso directamente no aceptamos y nos mantuvimos en nuestro pedido original”.

Temporada de acopio de tabaco

Pereira aseguró que mientras no se logre definir el precio oficial del kilo de tabaco, no van a dar comienzo a la temporada de acopio. A su vez, Olsson señaló que tampoco están apurados por comenzar esta etapa del todo, porque aún falta terminar de preparar la producción.

“Todos queremos arrancar el acopio lo antes posible, pero algunas empresas manifestaron extraoficialmente que no hay mucho tabaco preparado para la venta. Hay que tener en cuenta que tuvimos una gran sequía, y todavía el tabaco se está clasificando, porque se cosechó muy tarde aprovechando las últimas lluvias, entonces por eso se demora un poco el preparado. Dicen que hay entre un 20 o 30 por ciento preparado, por eso no hay mucho apuro”, señaló Olsson.

Próximas plantaciones de tabaco

Por otro lado, Olsson señaló que, si bien aún falta para que los productores comiencen a plantar el tabaco que se cosecharía el año que viene, dado que esto se hace entre mayo y junio, les preocupa que las condiciones climáticas de la provincia no ayuden.

Recordó que esto sucedió el año pasado, cuando la sequía casi afecta la producción que solicitaron las empresas.

“Para este año veremos qué cupo tienen las empresas, dado que todavía no informaron el volumen que piensan comprar; pero no llegamos a esa etapa todavía, queremos cerrar esta para arrancar la nueva”, indicó el presidente del APTM.

Compromiso con los productores

Además, señaló que las empresas puedan aceptar la oferta que ellos proponen es un logro que le deben a los productores, y que por eso no van a aceptar los 124 pesos por el kilo del tabaco que ofrece el sector empresarial.

“Nosotros pretendemos un poco más” aseguró, apuntando que tienen muy presente que la inflación y la devaluación no dejan de crecer y que esto afecta sobre todo a los productores.

Finalmente, aprovechó para dejar un mensaje a los productores de la provincia, y dijo “quiero decirles a los productores que tengan un poco de paciencia, que en algún momento vamos a cerrar el acuerdo, pero también tenemos que hacer valer nuestras pretensiones defendiendo los intereses de todos los productores”.

ZF-A