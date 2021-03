“La Escuela de Robótica es el corazón de la cultura de innovación educativa de la provincia”, destacó el ministro Sedoff

En el acto de inicio del ciclo lectivo 2021 el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff destacó que la educación en la provincia nunca se queda quieta, para referirse a la herramienta que es la innovación precisando que “es muy difícil construir una cultura de innovación educativa”, para considerar al finalizar su alocución que “la Escuela de Robótica es el corazón de la cultura de innovación educativa de la provincia”.

Al inicio de su discurso, el ministro dijo que es un placer concurrir a la Escuela de Robótica porque “acá hablamos de futuro y que bueno poder hablar de futuro en un comienzo de ciclo lectivo, tan complicado, tan complejo por la situación sanitaria del mundo y que Misiones haya podido iniciar de manera completa, sin conflictos como hace 18 años, el ciclo lectivo en tiempo y forma es un gran valor que tenemos como sociedad y que pudimos desarrollar con el tiempo y el futuro que se ve acá”.

Destacó Sedoff que la educación de la provincia nunca se queda quieta, “desde el Ministerio de Educación iniciamos un trabajo conjunto, articulado, para poder potenciar todos los talentos y el desarrollo que hicimos durante mucho tiempo. Es muy difícil construir una cultura de innovación educativa que no es solamente una innovación, la innovación en sí es una herramienta, la podemos usar un día y otro día no y no cambiamos, mientras que la cultura de innovación es un concepto que nos obliga a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar toda nuestra acción”.

Agregó que la herramienta no es algo que quede en soledad para un solo uso sino que es el trampolín para un cambio posible, “por eso cuando hablamos de futuro hablamos de futuro posible no ese futuro utópico que algún a vez pasara. Acá estamos construyendo realmente futuro, tenemos mentes brillantes en la provincia, por ello desde la Cámara de Representantes también iniciamos el proyecto de la primera fábrica argentina de nanotectología en la que están trabajando 35 egresados del sistema educativo con un promedio de edad de 25 años” por lo tanto “es posible generar recursos humanos educados en la innovación que impacten en la sociedad, enriqueciendo la matriz productiva de la provincia”.

Consideró Sedoff que “es un privilegio estar al frente de un ministerio como este con tantas capacidades y que esas capacidades las vuelcan en bien de la sociedad, tenemos que encargarnos de llegar con esas oportunidades a todos los chicos de la provincia que es lo que está haciendo la Escuela de Robótica con las aulas mekker y con la extensión de su mística en el interior”, para enfatizar que, “la Escuela de Robótica es el corazón de esta cultura de innovación educativa de la provincia que nos guía, nos lleva adelante y va a seguir creciendo”

DL-CP