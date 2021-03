Tras el escándalo con las vacunas en Corrientes, desde el Ministerio de Salud garantizaron la transparencia en el plan de inmunización

En plena pandemia de coronavirus, el lunes pasado se desató un escándalo con las vacunas en Corrientes. Es que a raíz del accidente que protagonizó el ministro de Salud de la vecina provincia, se supo que transportaba cierta cantidad de dosis en su vehículo particular.

Ayer y tras haber recibido de varios frentes el pedido de renuncia del funcionario, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, aseguró que el plan de inmunización en Corrientes se realiza con absoluta transparencia.

En la Casa de Gobierno una conferencia de prensa, junto a otros funcionarios, Vignolo explicó pormenores del accidente que había sufrido en la víspera su par de Salud, Ricardo Cardozo, al trasladar vacunas a Goya, garantizando “total transparencia” en su accionar, la comunicación oficial del hecho y el destino de las dosis.

Por su parte, el gobernador Gustavo Valdés se refirió ayer al mismo hecho. Aseguró que el traslado se realizaba “con todos los protocolos, con los remitos y en un vehículo oficial” y por parte del “máximo responsable” del área de Salud de la Provincia.

Valdés rescató que, pese al incidente de salud de Cardozo, “no se perdió ni una sola vacuna” de las 900 que transportaba el ministro, que sufrió un infarto cuando salía de la ciudad rumbo a Goya.



“El protocolo de conservación no se ha roto, no tenía las vacunas en el bolsillo ni en una bolsita de supermercado. Había (en la camioneta) 2 packs de 450 dosis cada una, selladas y con el correspondiente remito. Nuestro ministro se salvó de casualidad y las vacunas no se han perdido”, remarcó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Valdés respaldó a Cardozo y comentó que el episodio se dio “en cumplimiento de su trabajo”, según publica hoy el diario República de Corrientes.

Escándalo con las vacunas en Corrientes: pidieron la renuncia del Ministro de Salud

Legisladores provinciales y nacionales del Frente de Todos, opositores al gobierno de Juntos por el Cambio, pidieron la renuncia del ministro Ricardo Cardozo a raíz del escándalo con las vacunas en Corrientes. También presentaron un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud y denunciaron un «manejo irregular» de las vacunas contra el coronavirus.

Diputados y senadores de la provincia objetaron el hecho de que las vacunas viajaban en el auto del funcionario “sin protocolos sanitarios, ni de seguridad”.

También exigieron al gobernador correntino, Gustavo Valdés, un informe oficial a la Legislatura sobre “el destino del lote de vacunas encontradas en el rodado particular en el que viajaba el ministro Cardozo”.

“Por esta acción poco clara, exigimos la renuncia del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, porque el hecho demuestra que transportaba las vacunas sin ningún tipo de documentación, ni protocolos sanitarios, ni de seguridad. La sociedad reclama transparencia, responsabilidad e idoneidad para combatir la pandemia”, añadieron en el comunicado.

En este sentido, expresaron en un documento su “alarma y preocupación por el episodio protagonizado por el ministro de Salud Pública de la Provincia”, y agregaron al respecto que, “con sorpresa” observaron que el lote de dosis “no poseía ningún tipo de registro” por lo que requirieron “informes técnicos y oficiales al Poder Ejecutivo Provincial, sobre la distribución de todas las vacunas contra el Covid-19 enviadas por el Gobierno Nacional”.

Sobre el escándalo tras el choque, consideraron que “este tipo de acciones solo demuestran irresponsabilidad e ineptitud por parte de algunos funcionarios, que evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, según publicó el diario Chaco Día por Día.

“Quedó al descubierto el manejo irregular de los recursos federales, hiperescasos e hipercríticos como son las vacunas contra el Covid-19, que el Gobierno Nacional envía a Corrientes para luchar contra la pandemia”, cuestionaron.

