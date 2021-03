Yamila, de hacer goles en el barrio A 3-2 de Posadas a convertir un hack trick por Copa Libertadores con Boca Juniors

Los sueños están para cumplirse y Yamila Rodríguez no para hasta conseguir sus objetivos. Ayer, anotó tres goles en la victoria de las Gladiadoras ante Deportivo Trópico y se llevó la pelota y además fue nombrada cómo la jugadora del partido. “Los goles que no entraron en el partido anterior, entraron hoy”, expresó la delantera.

En el marco de la segunda jornada de la Copa Libertadores Femenino, la oriunda de Posadas aprovechó el partido y convirtió tres goles para la goleada histórica de Boca Juniors ante el conjunto boliviano que terminó 10-1.

“Hablamos con mis compañeras y los goles que no entraron en el primer partido tenían que entrar. Me dijeron mis compañeras que esté tranquila porque estaba muy ansiosa”, dijo la goleadora del partido.

Después de igualar con Santiago Morning 1-1 el pasado viernes en el arranque del campeonato, el conjunto dirigido por Cristian Meloni pasó por arriba a Deportivo Trópico. El jueves, desde las 19:30, el Xeneize se medirá contra el subcampeón Avaí Kindermann en Vélez, mientras que chilenas y bolivianas jugarán en cancha de Morón.

Al respecto del encuentro del jueves, donde pueden sellar la clasificación, la delantera que surgió desde Huracán de Posadas manifestó “venimos a esto, a salir primero de la zona. Vamos a trabajar lo que nos queda en entrenamientos”, dijo.

Para finalizar, la delantera se acordó de su familia y de su ex entrenador “quiero mandar un saludo a mi familia que me mira desde Posadas y a mi ex entrenador Chino Torres y a toda la gente”, cerró la goleadora del partido y tambíen elegida #MVP Twitter.

