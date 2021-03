Procesan y embargan a 5 agentes de la ex División de Toxicomanía de Oberá por incumplimiento a los deberes de funcionario público

Procesan y embargan a 5 agentes de la Policía de Misiones en el marco de la investigación respecto del faltante de 1 kilogramo de cocaína de máxima pureza que estaba bajo custodia de la ex División de Toxicomanía de Oberá. También se vieron involucrados 2 civiles por tenencia de estupefacientes.

El Juzgado Federal de Oberá resolvió procesar por incumplimiento de los deberes de funcionario público a 5 de los agentes de la ex División de Toxicomanía de Oberá, en relación con la causa del faltante de un kilo de cocaína, detectado en el mes de agosto de 2020.

En el fallo se estableció que “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que conllevaba adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”.



Procesan y embargan a 5 agentes: En el expediente se detectaron numerosos incumplimientos y fallas de seguridad

En el trámite del expediente se detectaron numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito de la División, entre las cuales se señalan la ausencia de una guardia o control constante en el depósito.

También se observó la falta de designación de un responsable directo del depósito -que estuviera la llave de ingreso al depósito en un lugar de fácil acceso y al alcance de cualquiera de los agentes de la División- y que se pudiera ingresar al depósito que estaba en la comisaría Tercera sin ser visto por la guardia de dicha dependencia.

Se cuestionó que no se llevara ningún registro del ingreso al depósito, que no se colocaran fajas de seguridad y que no había cámaras de seguridad, alarmas u otras medidas; entre otras falencias detectadas: “lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer –como ocurrió- estupefaciente resguardado en ese lugar”, dice la Resolución del titular de dicho Juzgado, Alejandro Gallandat Luzuriaga.

En los considerandos se señala que “los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no solo a la extracción de la droga sino que además colaboró con su posible impunidad”.

Los agentes procesados son el Jefe y Subjefe de la ex División Toxicomanía de Oberá en su carácter de máximas autoridades a cargo de la dependencia, así como también de un Suboficial, tercero en la cadena de mando, y dos agentes subalternos que ingresaron escasos días antes de detectarse el faltante sin anunciarse en la guardia de la comisaría y sin estar acompañados por los jefes de la División.

El delito de incumplimiento de deberes de funcionario público está previsto en el artículo 248 del Código Penal, y establece una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.

Por otra parte, también se procesó a dos civiles implicados por tenencia de estupefacientes –que prevé una pena de 1 a 6 años de prisión y multa-, en virtud de habérseles hallado en posesión de marihuana y cocaína en uno de los allanamientos realizados en el marco del expediente. Aunque no pudo determinarse que fuera el mismo que habría sido extraído del depósito de la policía.

Asimismo, en relación al faltante de cocaína (alrededor de un kilogramo), el Juzgado dispuso continuar con la investigación por no encontrarse aún probada la responsabilidad en la sustracción del estupefaciente por parte de los involucrados, dictándose la falta de mérito.

En el dictamen que consta de más de 70 páginas se dispuso asimismo el sobreseimiento de quien en el momento de los hechos era el Subcomisario de la seccional tercera de Oberá, por no haber estado a su cargo la custodia del estupefaciente. También se dictó el sobreseimiento de un civil, a quien, en el trámite del proceso, no se le comprobó participación en el hecho bajo investigación.

JS-EP