Coronavirus en Paraguay: cambios en el Gabinete de Mario Abdo Benítez y nueva protesta en las calles

Tras la presión social de miles de paraguayos que a consecuencia de la crisis salieron a protestar en contra de la falta de suministros clínicos y de vacunas para hacerle frente a la pandemia de coronavirus, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, despidió a cuatro de sus ministros, entre ellos al responsable de la Salud Pública.

Patricia Da Luz – Canal 12

La actual gestión del gobierno paraguayo, “no consigue consolidar un liderazgo que permita la firmeza del cargo, ya que constantemente, las autoridades comenten errores y las consecuencias son que las personas se manifiesten en contra de su gestión”, señaló la periodista y consultora, Patricia Da Luz, misionera radicada en Asunción, capital de Paraguay.

Bajo este contexto, el gobierno del presidente no cuenta con una bancada parlamentaria que ayude a la gestión; por lo tanto, una crisis como la sanitaria que están viviendo actualmente, ocasionó que miles de paraguayos se manifiesten en contra del gobierno a través de marchas contra el gobierno actual. La consecuencia fue que Mario Abdo Benítez, luego de las primeras marchas anunció los despidos de cuatro de sus ministros, además de otros cambios.

Sin embargo, Da Luz consideró que las protestas piden más que solo estos cambios de gabinete, ya que claman por un juicio político donde todo el gobierno dimita de sus cargos, incluyendo al presidente Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez.

Pero el pedido de juicio político que la oposición no será tomada en cuenta ya que por el momento, la línea sucesora no está asegurada; además siempre según la opinión de la se debería llamar a elección dentro de 90 días. Por lo tanto, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, políticas y económicas por las que está pasando Paraguay, no será posible acceder a una elección presidencial.

Además, Da Luz comentó que tras el colapso de los hospitales por pacientes de Covid-19, la falta de camas para terapia intensiva y la falta de medicamentos, fueron los motivos que aumentaron el descontento de las personas, quienes convocaron a través de las redes sociales a los paraguayos para la participación de las marchas.

Estas marchas son de tipo multisectoriales, no reconocen un origen partidario dentro de las mismas. En ese sentido, esta tarde, alrededor de las 18 horas se realizaría la cuarta jornada donde se estimaba la presencia de unas 30.000 personas.

La renuncia del ministro de Salud de Paraguay

Mazzoleni presenta su renuncia un día después que el Senado de Paraguay aprobara una resolución en la que lo instó a dejar el cargo. En el documento también se incluyó la misma petición hacia el viceministro de Salud, Julio Rolón, y al director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

“Hemos acordado juntos que yo deje el cargo del Ministerio de Salud Pública a los efectos que se pueda generar esa paz que necesitamos para poder enfrentar este desafío”, dijo Mazzoleni.

El presidente, Mario Abdo Benítez, designó como ministro interino al médico Julio Borba, quien lideraba uno de los viceministerios de la cartera sanitaria. “Mi prioridad hoy es tener medicamentos e insumos en tiempo y forma”, dijo. “Estamos viendo todas las opciones válidas”.

Paraguay transita por lo que Mazzoleni describió como “la peor parte de la pandemia”, con récord diarios de casos que han presionado su frágil sistema de salud. El Ministerio registró hasta el jueves 164.310 casos y 3.256 muertes asociadas al coronavirus.

Entre otras cosas, las autoridades sanitarias son criticadas por el inminente colapso del sistema sanitario, la falta de diferentes medicamentos y la deficiente gestión para la consecución de vacunas contra el coronavirus. Hasta ahora, Paraguay ha recibido 4.000 dosis de la Sputnik V, con las que comenzó la vacunación.

ZF-A