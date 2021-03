Mabel Marelli, la única mujer que presidió la Cámara de Representantes de Misiones reflexionó sobre el rol de la mujer en la política

Docente, diputada provincial, diputada nacional, Convencional Constituyente en 1994, primera y hasta ahora única mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, Mabel Marelli recibió a Misiones Online en su departamento frente a la Costanera, donde rememoró sus años de militancia desde los 14 años en la Unión Cívica Radical (UCR) y el respeto que se ganó de sus correligionarios y aún de aquellos políticos de otras extracciones, como el ex gobernador peronista Julio César Humada, a quien reemplazó varias veces, como presidenta de la Legislatura, en el Ejecutivo provincial cuando éste se ausentaba de la provincia.

Sobre el Día de la Mujer, que se conmemora todos los años el 08 de marzo, destacó Mabel que para ella todos los días son el Día de la Mujer, como todos los días son el Día de la Madre, “no tendría que haber un día para recordarlo, pero es necesario para reflexionar sobre el rol de la mujer y la importancia que tiene, buscar la igualdad que tanto costó conseguir y se logró en el tiempo, no con los resultados que me hubieran gustado, no solo porque ocupa un lugar en la lista por la ley de igualdad sino por la capacidad, la militancia, el conocimiento de lo que realmente ocurre en la comunidad”.

Si bien consideró que fue “un gran honor” ser la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de la provincia sostuvo que, “es lamentable que haya sido la única hasta ahora, espero que pronto pueda dejar de decir que era la única porque realmente las mujeres se merecen estar allí”, para destacar que fue una experiencia muy buena que contó con la ayuda de todos los diputados de ese momento, aunque dijo que, “la lucha en mi época fue muy dura”.

Recordó Marelli sus años de militancia desde los 14 años en Resistencia (Chaco) en el Club Estudiantil y el diario escolar “esa militancia me sirvió mucho para conocer a la gente, esa militancia con la pasión que significa hacer política es muy buena, es donde se mama la política”, recordando que en aquella época una mujer que iba a un comité era una mala mujer, “había que tener mucho carácter, mucha voluntad”.

También se refirió al momento que el radicalismo se dividió entre la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Cívica Radical del Pueblo donde destacó que estuvieron en la UCRI con Frondizi, “éramos desarrollistas, aún respeto mucho las ideas de Arturo Frondizi” y contó que por esos avatares abandonó la política pero fueron a invitarla a trabajar en una interna afiliando gente. Recordó que pasada la instancia de la interna “fui al comité y había una mesa en la que estaban todos sentados, todos hombres y me dijeron veni Mabel acerca una silla y me sentí uno de ellos”.

Menciono sus inicios en el gremio docente, en la formación de la CETERA y la UDPM que hicieron que lograra el apoyo de mucha gente “es como llegue sin padrinos, le debo mucho a la gente”, por ello alcanzó la banca de diputada provincial como primer cargo electivo y de allí fue vicepresidenta de Cámara de Representantes, presidenta Comisión de Educación, Presidenta de Cámara, y cuando falleció el vicegobernador Julio Piró quedaba a cargo del Ejecutivo provincial cuando viajaba el gobernador que era entonces Julio Humada, destacando la importancia de eso, “Julio Humada peronista, yo radical y nos entendíamos perfectamente, teníamos códigos, tratábamos las cosas y cumplíamos y se demostró que se puede vivir en consenso aun siendo de otro partido y es lo que en este momento más me preocupa”.

Consideró la primera y única mujer que presidió la Cámara de Diputados de Misiones que se debe conocer más la Constitución, “la Constitución tiene que ser más conocida por la gente es mi mensaje en este momento, que la conozcan, es una tarea que tienen que hacer la mujeres ya que en la reforma de 1994 logramos que entre los derechos y garantías se incorporaran a la Constitución los derechos de la mujer que fueron reconocidos en la Constitución igual que los Derechos Humanos”.

Abogó asimismo porque haya “espeto y consenso aun en la divergencia de opiniones, privilegiar las instituciones, la democracia aun con los defectos que pueda tener es el mejor modo de vivir en una república que se precie de tal”.

Sobre la ley de cupos dijo que fue necesaria, “era muy difícil para las mujeres integrar las listas y menos los cargos más importantes, lo mismo en la parte legislativa. Siempre sostuve que era una ley necesaria pero discriminadora, creo que tenemos que estar educados todos para que no haya necesidad de una ley de cupos, ninguna ley discriminatoria” y a las mujeres como un mensaje final les dijo que mantengan esas conquistas para que sea realmente justificado que se haya llegado a esto dela manera que se llegó porque deben demostrar que son capaces, trabajadora, cumplidoras y responsables.

