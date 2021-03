Día de la Mujer: reflexión de Claudia Noemí Gauto

El Día de la Mujer siempre ha sido para mí un día de reflexión: que y como hacer para accionar y garantizar los derechos que aún nos faltan, y cada 8 de marzo trabajo con particular entusiasmo en aquello que me gusta y amo, sea cual fuere el lugar en que esté. Este 2021 quise escribirles a las dos mujeres más importantes de mi vida: mi mamá y mi hija. A mamá, agradecerle por la vida, por el ejemplo de maternidad responsable y amorosa, por el ejemplo de familia que me dio, que yo también pude construir y sostener hasta hoy. A mi hija, mi admiración por sus convicciones, por sostenerlas, por su actitud (y la de toda su generación) de poner en el tapete tantas violencias sufridas y calladas por las mujeres, porque su actitud ante la vida me llevó a expandir la mía.

Releo, y me doy cuenta que hay otras dos importantes y grandes mujeres: mis abuelas. Una, que desde la mayor humildad, me dió el ejemplo de la riqueza de ser digna, trabajadora, ejemplo para sus hijos, educada de un modo exquisito, aunque no haya podido terminar la escuela primaria (eran tiempos de escaso acceso de la escuela para las mujeres rurales). La otra, que dejó todo (hasta su país) en busca de educación para sus hijos, y, en definitiva, para nosotros, sus nietos. En su lengua guaraní natal, siempre nos impulsó a estudiar y superarnos.

Considero que el remanido “Feliz dia de la Mujer” deja afuera a muchas: a las que están sin trabajo, a las que tienen trabajo pero se les paga menos que a los varones, a las violentadas, abusadas y asesinadas, por el solo hecho de ser mujeres. Y la lista podría seguir, lamentablemente.-

En este 8 de marzo, gracias a todas las mujeres que han hecho de mi lo que soy, y el deseo de e llegue un dia en la Historia de la humanidad, en el que ya no sea necesario un 8 de marzo, porque la igualdad será tan plena, completa y real, que habremos superado las diferencias y seremos, todos, sencillamente humanos.-

Claudia Noemi Gauto

DNI 17.877.074

Posadas- Misiones

LD-CP