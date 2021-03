Foresto industria: la falta de créditos para inversiones genera pérdidas económicas al país

Ronald Javier Vera, ingeniero agrónomo y además docente universitario habló sobre la situación por la que esta travesando la foresto industria. “El año pasado fue muy bueno para el sector maderero, igual que el comienzo de este, tanto en el mercado externo como interno, luego de lo que fue un 2018 y 2019 malos afirmó”. Sin embargo advirtió que al no poder la industria acceder a créditos en dólares, se pierden posibilidades de crecer más.

El consultor forestal resaltó que se pudo lograr que las empresas operen a turnos completos e inclusive doble turno, a comparación de años anteriores, donde se veían obligadas a trabajar en dos o tres turnos semanales.

Hay problemas para abastecer toda la demanda por falta de inversiones en la industrialización

En dialogó con Misiones online y Radio Libertad, Vera aseguró que hoy se está consumiendo mucho menos de lo que el bosque genera o produce, así que si se invirtiera en la industria maderera, se podría duplicar la producción. Y si eso sucede, “los productores tendrían la certeza de que se pueda vender todo. La demanda está siendo sostenida y consolidando el consumo, Argentina tiene madera de muy alta calidad”.

“Hay una nueva tendencia de construcción en madera. Hoy por hoy, el consumidor que quiere una casa nueva, está considerando la utilización de madera, ya que trae grandes beneficios. A nivel internacional la madera argentina y sobre todo la misionera está muy bien considerada, se está mandando los primeros contenedores a la India. Si la Argentina puede ingresar en el 1% de demanda de madera de la India, que tiene más de mil millones de habitantes, se podría triplicar la producción” dijo.

En cuanto a la exportación de grandes cantidades de materia prima a China, tema que viene siendo debatido por los actores regionales del sector, preocupados entre otras cosas por el desabastecimiento que podría generar, Vera opinó que no va a impactar de inmediato, pero si a mediano plazo (de 5 a 7 años). “Se está exportando madera a China que fue cultivada por medio de subsidios nacionales, es decir que el gobierno en realidad estaría subsidiando trabajo a los chinos. Está saliendo mucha madera tanto de corrientes como de Misiones. Hoy sale por día lo mismo que la cuenca de Santo Tome consume diariamente.”

Cuando se habla del sector forestal se hace referencia a una cadena, que hoy necesita recursos. El prestador de servicios forestal necesita nuevas maquinas de cosechas, de extracción, como también se necesitan camiones con urgencia en Misiones. “Lo que falta es que los funcionarios conozcan la realidad forestal, gran parte de las personas que están en niveles de decisión en el Ministerio de Economía, Banco Central ignoran cuando nos frenan las transferencias para pago de maquinarias al exterior y esas maquinas se pagan en dos o tres años. El estado recupera rápidamente con los impuestos que se generan, las cargas impositivas son altísimas.”

En un tiempo en donde la industria 4.0 se está instalando en el sector forestal, en los que son nuestros competidores habituales, como Chile, Uruguay y Brasil, nuestro país necesita subirse a ese “tren”, ya que si no lo hacemos corremos el riesgo de quedarnos afuera de las exportaciones en los mercados internacionales. “Que no se permita la importación de camiones, maquinas para aserradero, de manufactura, cámaras de secado generan un impacto terrible. En Misiones hay tres proyectos grandes que están en stand by con tendencia a enfriarse. No se trata de mejorar las ganancias sino de sobrevivir en el mercado global de madera, sino producimos con eficiencia estamos muertos” definió.

Vera comparó nuestra situación, con la de los países vecinos donde se invirtió y se mejoró la capacidad de instrialización. “Un aserradero grande hace 10 años producía un millón de pie cuadrado por mes en la Argentina, ahora sino produce dos millones de pie cuadrado por mes se está por debajo de la rentabilidad del negocio. Un aserradero medio produce aproximadamente de 1400 a 1500 de pie cuadrado por persona por turno, en Chile, Uruguay y Brasil están en un promedio de 17 mil pie cuadrado por persona por turno. El sector pide créditos y poder invertir. Un secadero de madera de 100 metros cúbicos de capacidad, hoy necesita 200 mil dólares y las empresas en Argentina trabajan con dinero de su propio bolsillo, por la falta de créditos” finalizó.

SH/GP

GP-EP