Estudiantes: el Progresar volverá a cobrarse todo el año y esta semana se conocerán los montos 

La directora de políticas estudiantiles de la subsecretaria de educación de la Provincia y coordinadora en Misiones del programa Progresar, Emilia Lunge, se refirió al manejo del programa en este año, para las cuales ya se encuentran abiertas las inscripciones.

Las mismas serán online (sitio web Becas Progresa) para el nivel obligatorio, que es la terminalidad educativa de primaria y secundaria y, por otro lado, la inscripción a nivel terciario y universitario. En los próximos días estarán habilitadas las inscripciones online para formación profesional.

El mínimo de edad es siempre a partir de los 18 años, para los chicos que estén haciendo cualquier nivel educativo. El máximo de edad dependería, de 18 a 24 años para las personas que estén terminando la primaria y secundaria o haciendo un curso de formación profesional. Esto se podría extender hasta los 30 años para los estudiantes avanzados de nivel terciario y universitario.

“Lo bueno de la beca es que va apuntando a resguardar determinados derechos, por ejemplo para la población vulnerable, que ahí entran los chicos o chicas con alguna discapacidad, los chicos de pueblos originarios y la comunidad trans, para ellos no hay límite de edad para la inscripción a las becas” explico Emilia.

Para las mujeres que son jefas de hogar, es decir una madre soltera con hijos, va hasta los 35 años para poder acceder a las becas. Lo que se busca es mayor oportunidad e inclusión para que estas personas puedan cumplir toda su trayectoria educativa.

El monto de las becas varía según el nivel educativo, el tipo de carrera y el nivel que se lleva en la misma. El piso es de 3500 pesos, se va a cobrar los 12 meses del año, a diferencia de los años anteriores con el Gobierno de Mauricio Macri, que solo se cobraban 10 meses.

Todas las personas, hayan cobrado o no los años anteriores tienen que volver a inscribirse, no es automático. La beca anteriormente exigía un rendimiento académico de un determinado porcentaje de materias o que los chicos hayan pasado de año en el caso de la secundaria. “Ese rendimiento académico por la situación de la pandemia, es decir que todavía las libretas no se cerraron, que no todos tuvieron derecho a mesa de examen como para poder alcanzar ese rendimiento académico, está suspendido por este año. La valuación será socioeconómica, que es cuando el grupo familiar no perciba más de tres salarios mínimos, vitales y móviles” comentaba.

La institución educativa, sin importar el nivel tiene que certificar que ese alumno sigue siendo estudiante regular de la Institución. En agosto vuelven a abrir las inscripciones para aquellos que no pudieron inscribirse o para los que iniciaron una carrera después de la segunda mitad del año, también para aquellos que retoman, se pueden inscribir en ese tiempo.

“Los que se inscriben primero van a ser los que primero cobren y, aquellos que se van inscribiendo después de abril van entrando luego al cobro. Entre mayo y junio tendrían que salir los primeros pagos.”

Mesa multisectorial del Progresar en Misiones

Se trata de todos los sectores del Estado que se unen para resguardar el acompañamiento, sabiendo que no solo lo académico es una causa para que el alumno no pueda continuar con sus estudios.

“Misiones es una provincia joven. Nosotros en la mesa multisectorial evaluábamos que si es un derecho y al joven le corresponde, es nuestra obligación que la información le llegue. Por eso es importante el trabajo con los intendentes y con todos los municipios para que las personas tengan donde inscribirse. Tenemos que duplicar los becados, si todo va bien” cerró Lunge.

SH/GP

GP-EP