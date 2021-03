Una joven denunció haber sido agredida y víctima de robo en Posadas

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 20 horas, cuando Madi C. una joven que caminaba entre la calle España y Barrufaldi en Posadas, es sorprendida por un hombre que la empuja agresivamente para robarle el celular.

La víctima salía de trabajar y se dirigía a su casa, cuando el delincuente le empujó y golpeó hasta que la joven soltó el celular. Intentó defenderse y evitar el saqueo, pero el agresor le volvió a golpear contra la pared y salió corriendo.

“Me sentí atacada porque esta persona no solo me quiso sacar el celular, sino que el hombre me atacó y me golpeó el brazo. La verdad que me dio mucha impotencia porque yo soy una trabajadora, laburo todos los días de mi vida, junto peso por peso para comprarme las cosas y este hombre en 5 minutos me robó mi celular que encima es mi herramienta de trabajo” dijo la joven.

Describió a su agresor como un muchacho joven que vestía un jean, una remera oscura, unas zapatillas y el barbijo, por eso no le pudo ver la cara.

Por otro lado, aclaró “no hice la denuncia en la policía porque en ese momento entré en shock y en desesperación y no se me ocurrió hacer la denuncia la verdad”.

A raíz de lo sucedido, la víctima pide que la policía pueda custodiar con más frecuencia la zona y que arreglen el alumbrado público.

“Por suerte no pasó a mayores, pero la oscuridad que hay en esa esquina, no hay una luz, no había una persona y eran las 8 de la noche. Tranquilamente si pasa algo más, si esta persona te quiere violar o algo así no sé si alguien te va a ver, porque hay demasiada oscuridad”, manifestó finalmente.

