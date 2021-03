Sudáfrica: una mujer mató a una jirafa y posó con el corazón del animal muerto para la foto

Una cazadora sudafricana mató a una jirafa, posó con ella para una foto, e insólitamente aseguró que eso “ayuda a las especies en peligro de extinción”.

Merelize Van Der Merwe, que caza desde los cinco años, escribió: “En 2016 emprendí una búsqueda para cazar una jirafa, pero ninguna era lo que estaba buscando. Me puse en contacto con casi todos los que conocía que tenían jirafas lo suficientemente mayores como para cumplir con los requisitos”.

“En 2017 encontré una, pero desafortunadamente uno de mis amigos llegó a ella primero. Había perdido la esperanza. Hace dos semanas un querido amigo, Chrisjan Bakker, me contactó y no podía creer lo que veía, una tan vieja que estaba muy por encima de su tiempo y el dueño no sabía si duraría otros tres meses”, aseguró de manera incomprensible Van Der Merwe.

La cazadora explicó que su esposo Gerhardt Nell esperaba llevarla a un hotel de cinco estrellas en Sun City para el Día de San Valentín, pero la noticia le hizo cambiar de planes. Pero aunque parezca mentira, en lugar de eso, pagó 1.700 euros para que pudiera cazar al indefenso animal.

Como si fuera poco, Merelize, quien ya ha sido apodada de cruel, brutal, salvaje, y que ya ha matado a unos 500 animales, incluidos leones, leopardos y elefantes, dijo que publicó la foto con el corazón de la jirafa para burlarse de la «mafia» de los defensores por los derechos de los animales.

Asimismo, la mujer afirmó descaradamente que la muerte de la jirafa “creó trabajo para 11 personas ese día” y “mucha carne para los lugareños”.

Fuente: Ámbito

