Foresto-industria: logística, créditos, exportaciones y suministro de madera son los temas que preocupan a las PyMEs

El doctor Gonzalo Rondinone, director ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) y economista, recorrió en la semana industrias socias de las cámaras madereras de Misiones –Apicofom y Amayadap- con el objetivo de actualizar información para la agenda de trabajo institucional que levan adelante ante el gobierno nacional. Al finalizar su recorrido en la provincia sostuvo que los temas coincidentes planteados por los propietarios de aserraderos y productores están vinculados a factores limitantes para «crecer e invertir». “Realmente es positiva la imagen del movimiento de trabajo en las industrias madereras que me llevo del sector forestal de Misiones de este viaje, y entiendo que las tensiones o controversias que se plantean responden al aumento de la demanda y las ventas, lo que es bueno porque hay que trabajar en encontrar soluciones para sostener la actividad o crecer”, fue la visión del directivo.

“Definitivamente el tema de preocupación planteado durante las visitas a las plantas industriales, y coincidente desde la zona norte –en menor medida- hasta la zona sur de la provincia, fueron respecto a las dificultades reales en la disponibilidad de rollos de madera para el normal funcionamiento de los aserraderos, en un contexto de incremento sostenido de la demanda interna y externa en los últimos meses. Lo positivo de esto, por lo menos me gusta encararlo de esta manera, es que se trata de tensiones generadas por el crecimiento de la demanda y el incremento de las ventas, donde la recuperación de la actividad –que prácticamente tenía un promedio de un 45% de capacidad ociosa en su industria años atrás- obliga de alguna manera a reacomodar rápidamente toda la cadena”, contextualizó en economista en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

“Esta situación incluye a las PyMEs de servicios forestales y de transporte de carga, ya que la reactivación de 2020 sorprendió al propio sector, concentró en poco tiempo una alta demanda interna y externa de rollos de madera, y la falta de respuesta local generó de alguna manera la controversia entre los propios actores del sector foresto-industrial. Pero en este caso, es necesario tener un diagnostico claro con información actualizada, para saber cuáles eran los motivos que generaron el desabastecimiento de rollos de madera y cómo planificar a futuro el abastecimiento industrial donde hay otros factores clave a revisar, como es la logística y el ritmo de reforestación en Misiones”, expresó el economista.

Desde FAIMA se encuentran realizando un relevamiento, y en forma complementaria decidieron realizar un recorrido en la región para establecer un diálogo directo con empresarios madereros y así estudiar a fondo el escenario actual y las medidas a adoptar para la planificación de los escenarios futuros de la industria maderera. “La preocupación existe por el abastecimiento futuro, porque no se foresta en la actualidad al ritmo que se cosecha, y esto repercutirá en el abastecimiento de las industrias en el mediano y largo plazo en Misiones. Es un tema de agenda en nuestra organización, ya hemos solicitado información a Daniel Maradei, de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial, la información estadística y dinámica de la actividad forestal sigue siendo una materia pendiente en el país”, recalcó Rondinone.

Seguido, expresó que “desde la FAIMA aún no se tiene el diagnóstico final del escenario forestal y desconocemos la solución, pero sí tenemos claro que es un problema que preocupa a los empresarios de Misiones. A medida que uno va recorriendo las industrias, bajando de la zona norte a la zona sur, el planteo se intensifica”.

El segundo tema mencionado por los industriales en su recorrida estuvo relacionado a los altos costos de logística y la falta de inversiones por no disponer de créditos a tasas razonables para la adquisición de secaderos, maquinarias forestales o equipamientos importados para la instalación de nuevas tecnologías que permitan un aprovechamiento eficiente del rollo de madera en los aserraderos. Desde el NEA en general, y en Misiones en particular, la distancia a los centros de consumo y salida los puertos, restan competitividad de no lograrse servicios eficientes tanto en transporte de carga, ferrocarril o fluvial, como en mejoras de rutas y caminos, y modernización de flota de las empresas de transporte de carga, entre otros items.

Rondinone siguió su recorrido, visitando industrias y plantaciones de Corrientes, organizadas en ese caso por la AMAC (Asociación Maderera y Afines de Corrientes).

En su paso por la ciudad de Posadas, el Dr. Rondinone brindó en la sede de la Apicofom una conferencia virtual y presencial, con limitaciones y prevenciones sanitarias por COVID-19, en la que analizó los posibles escenarios económicos para este año, y las perspectivas para el mercado de la industria de la madera.

En la apertura del encuentro Guillermo Fachinello, presidente de la cámara maderera misionera, explicó que durante toda la semana se plantearon al director de la FAIMA cuáles eran las inquietudes y preocupaciones de los madereros de la región y se estudiaron escenarios de posibles soluciones para lograr un crecimiento sostenido. “Estos temas conversados serán expuestos en la reunión a realizarse el próximo viernes en Buenos Aires con autoridades del Ministerio de Producción de la Nación”, adelantó.

Fachinello, junto a la gerente Cristina Ryndycz, visitaron con Rondinone dos plantas industriales: Aguer Maderas, en Leandro N. Alem, y el Aserradero Puerta de Misiones, en San José. En ambos casos, junto a los empresarios Luis Aguer y Cristian Grygorszyn, se analizaron las problemáticas del sector, las expectativas y las oportunidades, y la actualidad de las exportaciones y del mercado interno, entre otros temas.

Seguido, el economista brindó su visión de las perspectivas para la industria de la madera y mueble en 2021 frente a los posibles escenarios a los que habrá estar atentos. “Este año no será “increíble” como el boom que se registró en 2020 en relación a los años anteriores, pero se puede esperar cierta estabilidad en mantener lo logrado, si se cumplen determinados escenarios planteados por el gobierno nacional. Lo más racional es pensar en estos escenarios posibles”, dijo.

Uno de los escenarios estaría sujeto al tipo de cambio oficial para las exportaciones. “Habrá que estar atento a esa brecha cambiaria”, expresó. De acuerdo a lo planteado por el Ministro de Economía Guzmán, el Tipo de cambio se espera que se incremente menos que la inflación. En el corto plazo, el BCRA moderó el incremento desde el 4% en enero a 3,1% en lo que va de febrero (en promedio). A menor Tipo de Cambio Real, es menos incentivo a exportar. “Aquí también habrá que estar atento a lo que suceda con las importaciones”, añadió.

En el caso de febrero, indicó que el techo alcanzó una TNA semanal de alrededor del 40%, esto resulta significativamente menor a los techos anteriores (50% tanto para diciembre como para enero). “Para lograr el objetivo de 105 pesos para diciembre como es la meta del gobierno nacional, dicha TNA debería reducirse a la mitad, es decir, el ritmo de devaluación debería rondar el 20% de TNA semanal”, precisó.

“Está claro que en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se descarta la posibilidad de un nuevo endeudamiento, por lo tanto, la salida para conseguir dólares para el país es la exportación”, remarcó el economista.

Sobre el arancel de retenciones a las exportaciones que en la actualidad pagan las industrias madereras por exportar madera aserrada similar a quien exporta rollos sin procesar, dijo que “es un tema a conversar, pero exportar siempre es bueno, otra discusión será si con valor agregado o no”, respondió Rondinone ante la consulta de ArgentinaForestal.com respecto a los cuestionamientos que surgieron desde la Apicofom para regular o diferenciar de alguna manera los envíos de rollos de madera sin procesar a China.

En un fragmento de su exposición virtual, el economista sostuvo que “en el país debieran lograr sostener el incremento de las exportaciones registradas en 2020, pero para ello, hay que tener materia prima en forma sostenida en el tiempo también, esencial para transformar y agregar valor en la cadena, y ese es otro punto que hay que trabajar para garantizar el abastecimiento futuro de la industria para atender el mercado interno y la exportación. Está en la agenda de FAIMA elevar esta preocupación a los ámbitos de Agricultura y Desarrollo Productivo”, señaló.

Por otra parte, respecto a lo que se espera del mercado interno, nuevamente planteó que dependerá del escenario económico y político, frente en un año electoral. “Si se concreta la inflación estimada por el gobierno nacional, en un escenario optimista nos ubicaría en un 45% de inflación a fines de 2021”, dijo.

La inflación mayorista fue de 5,6% mensual, acelerando por tercer mes consecutivo mientras que el costo de la construcción aumentó 3,1%. Esto se suma al dato de inflación de enero del 4% mensual.

En febrero la inflación de alimentos fue desacelerando en el margen, a la vez que los aumentos de combustibles alcanzaron el 1,2%. “Será clave observar si la inflación se ubica cerca del 3,5%. Estimaciones privadas arrojan el 3,3%. Marzo se presenta con desafíos ante los aumentos de precios pactados. Por ejemplo, medicina prepaga (3,5%), educación privada (15% a 20%) y subterráneos (21%). También son esperables nuevos ajustes en combustibles.

Todo dependerá de que se concreten las proyecciones oficiales, aunque claramente la industria estará supeditada y presionada en el mercado interno a la evolución de la inflación, estimó Rondinone. “Imaginemos un escenario optimista de inflación, si aminora el tipo de cambio”, propuso en su análisis.

La recuperación de las exportaciones en 2020 ocupó un lugar central en su exposición, considerando que en plena pandemia se registró un incremento significativo de las ventas internas y, en paralelo, el incremento sostenido de los envíos al exterior con la comercialización de rollos de madera a China e India desde Corrientes y Entre Ríos. (Misiones no exporta rollizos de madera).

“En diciembre, la actividad industrial creció +4,8% interanual y +2,7% mensual en la medición desestacionalizada. Así, continuó la tendencia positiva de noviembre y se encontró por encima de los niveles pre-pandemia (febrero 2020) un +1,1%. Con esta recuperación, finalizó el año con una caída acumulada menor que la esperada, de -6,3%, similar a la de 2019. Aún así, se trató de la tercera caída anual consecutiva y en los últimos tres años la caída de la producción industrial acumulada fue de -14,8%. Con respecto a 2015 la cifra asciende a -18,5%, quedando muy por debajo del máximo alcanzado en 2011 (-22,8%)”, planteó Rondinone.

Presentó gráficos de la última década, en que la industria de la madera atravesó una fuerte crisis y fueron casi 7 mil puestos de trabajo registrado los que se perdieron en el sector. “Esto impactó en la eficiencia de la cadena de valor de la foresto-industria y también en las economías regionales”, apuntó.

Con la reactivación del último año, se expuso la reducción de la capacidad industrial instalada en la Argentina y la tecnología antigua que debe re-adecuarse para mejorar sus rendimientos y procesos. “Esto significa que hay mucho por hacer. Para revertir esta realidad se necesitan mayores créditos a tasas bajas, subsidios, que debe resolver el gobierno como acompañará al sector industrial. También es real que hay líneas de créditos accesibles, disponibles en montes menores, pero que pueden ser de utilidad a un industrial en estos momentos. En eso estamos trabajando desde FAIMA, para acercar esa información a las PyMEs”, expresó.

En conclusión, un escenario «optimista» ubicaría a la inflación alrededor del 45% anual siempre y cuando los efectos de segunda ronda aminoren. Por otra parte, habrá que estar atentos a la dinámica de las cuentas fiscales. “Será importante este año luego del justificado aumento de gasto público del 2020”, concluyó el economista.

