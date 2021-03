Clases de boxeo juvenil gratis Posadas: un deporte para mantenerse en forma y liberar estrés

El entrenamiento de boxeo es una de las disciplinas más elegidas de los últimos tiempos para acondicionar el cuerpo. Son numerosas las personas que eligen esta actividad, ya sea para perder peso o para aumentar la capacidad aeróbica.

El contexto de pandemia que atravesó la sociedad el último año y la imposibilidad de ir a un gimnasio, además, hicieron que muchas personas busquen entrenadores para realizar esta actividad de descarga desde sus hogares.

“Con la pandemia, y el hecho de estar encerrados, se puso de moda hacer boxeo. La gente se compró guantes y bolsas para descargar”, afirmó en diálogo con Misiones Online la entrenadora Itatí Polo quien da clases de boxeo olímpico en el anfiteatro de Posadas. Contó también que “la gente se dio cuenta que entrenar boxeo no es solo para pelear, es un deporte anaeróbico donde uno puede liberar todo, incluso el estrés”.



Según contó Polo, quien además es árbitro provincial, la gente fue descubriendo los beneficios del box que, más allá de la competencia mejora el bienestar general, pone en eje la mente, y todo lo emocional lo podes descargar en la bolsa “muchos le ponen una cara y le dan”, bromea la ex boxeadora.

La escuela de «Boxeo Olímpico Itatí Polo», única gratuita en Posadas, y que funciona bajo el aval del Ministerio de Deporte de la provincia, se dictan los martes y jueves de 14 a 15 y las edades van desde los 14 hasta los 19.

“La idea, generalmente, es que compitan pero siempre depende de los padres y de lo que quieran los chicos”, aseguró Polo y además dijo que el objetivo que se busca desde la escuela es que los chicos participen de los Juegos Evita “fui árbitro, así que mi cuidado es mayor, además soy personal trainer físico y deportivo, hablo con los padres para que estén tranquilos”.

Para participar de las clases únicamente se debe tener entre 14 y 19 años, ya que las categorías son cadetes y juveniles, un certificado médico y los menores deben ir la primera vez acompañados de sus padres; ya que el boxeo olímpico es boxeo de competición.

La entrenadora también hizo referencia a los valores que se transmiten en la disciplina y explicó “acá se refuerzan los valores familiares, el respeto por el otro, la unión, entrenar en armonía y sobre todo el compañerismo. Somos una familia”.

Por otra parte contó que con estos valores se viene trabajando hace un tiempo con todos los entrenadores, enfocados en una visión social y solidaria “todos los entrenadores estamos tratando de unirnos en Posadas a través de una asociación y se trabaja mucho con una visión social para ayudar a la juventud”, afirmó y continuó diciendo “trabajar en conjunto con acción social y equipos terapéuticos para que los chicos además de salir de la calle adquieran nuevos valores”.

“En abril vuelven las escuelitas de boxeo”

Polo también celebró la creación de la comisión infantil de boxeo sin contacto “depende de la federación argentina de boxeo y son sólo infantiles que entran en competencia. Con el tiempo se va a trabajar con otros países y es muy bueno para todos porque bajamos las edades”.

Se trata de una modalidad que permite a chicos menores de 13 años competir en saltos de soga, manopleo, sombra y guanteo técnico con el entrenador “siempre como una demostración”, explicó la entrenadora que además aclaró “son lapsos cortos, con jueces y árbitros”.

“A partir de los 13 años ya comienzan boxeo con contacto”

Por último la entrenadora se refirió a cuestiones de género, y a las diferentes categorías divididas por masculino y femenino, en relación a esto subrayó “La decisión de dónde compite cada uno va a depender de la federación. Personalmente no tengo problemas en entrenar a nadie independientemente del género con el que se identifique, acá somos todos iguales, sos un boxeador más” y aseveró “acá enseñamos que todos somos iguales, en cuidar al compañero, no discriminar a nadie, no hacer bullying. Todos tenemos los mismos derechos y somos bienvenidos a esta familia”.

VN-EP