Andresito: pumas atacaron a ovejas y terneros

Pumas atacaron a ovejas y terneros en la localidad ubicada en el norte de Misiones. El hecho se volvió a repetir y un productor de la zona aseguró que en el último año estos episodios redujeron al 10 por ciento su ganado.

La semana pasada, nuevamente pumas ingresaron a la propiedad del colono pionero de Andresito, Misiones, Elías Obszurkiewicz, y mataron 5 ejemplares de ovejas adultas y corderos de su chacra. El último ataque en su propiedad registrado por el hombre había sido el 22 de julio.



De más de 500 cabezas de ovejas de raza que tenía el productor en su chacra, en el último año y medio la depredación de los pumas le dejó sólo 51 animales (31 madres y 15 corderos).

«Apenas ocurrido este verdadero desastre, hice la denuncia en la Comisaría y me puse en contacto con Ecología y con la Fundación Vida Silvestre, pero como viene ocurriendo sistemáticamente no me ofrecen ninguna solución», precisó sin ánimo alguno el colono que tiene su chacra en el paraje «Las Quinientas» de Comandante Andresito.

«Nuestras autoridades tendrán que tomar cartas en el tema, porque estamos observando que hay una escalada sin pausas, de ataque a los rodeos por parte de los pumas. Nos preguntamos cómo productores, qué temperamento vamos a seguir ante esta situación alarmante», enfatizó.

El año pasado productores de Andresito recibieron perros para proteger el ganado ovino en áreas de ataques de felinos

Los perros entregados en diciembre pasado a los productores de Andresito tienen el objetivo de proteger a las ovejas y evitar los ataques de los grandes felinos silvestres. Diferentes organismos consideran que esta herramienta es necesaria para el cuidado de los animales.

Romina Antueno, trabajadora social e integrante del Conicet, aseguró que esta idea surgió a través de una experiencia de depredación por parte de un puma que se alimentaba de un ganado ovino en la localidad de Andresito.

Para que esto no vuelva a suceder contó que probaron distintos tipos de medidas antidepredación; es decir, herramientas para prevenir los ataques. Entre ellas hicieron uso del denominado boyero eléctrico, luces en los corrales y sistemas sonoros. Sin embargo, esto no funcionaba ya que “el puma seguía entrando y se robaba las ovejas del productor”.

A partir de estas experiencias fallidas, sostuvo que conocieron la experiencia del INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Bariloche, donde trabajan con perros protectores de ganado.

Explicó que el perro, la única función que tiene es la de cuidar al ganado ahuyentando a los depredadores con su ladrido. En ese sentido, aclaró que dicho animal no lo ataca, es decir, no es letal el control.

En ese sentido, expuso que en el sur del país dio muy buenos resultados ya que muchos pequeños y grandes productores lo implementaron. “Hablamos con varios de ellos y se dio la posibilidad de probar este método acá en Misiones”, contó.

“El pasado lunes, llegó el primer perro protector que se le entregó al productor que tiene más conflictos. El perro inmediatamente se acostumbró a las ovejas ya que el mismo tiene un buen vínculo con el rebaño y de esa manera, pasan a ser la familia del perro y por eso las protege”, explicó.

“La idea es que a través de todas las instituciones tanto el Ministerio del Agro y la Producción, Fundación Vía Terrestre, Ministerio de Ecología y el Centro de Investigación del Bosque Atlántico (CeIBA) se pueda articular el seguimiento para poder capitalizar a Misiones de esta experiencia para observar cómo funciona y cómo se desarrolla el trabajo con este perro y que esto se pueda replicar en los predios de los productores que ya tuvieron problemas, ya sea en el ganado vacuno, ovino y demás”, señaló Romina Antueno.

Sobre ello, destacó que lo importante es que el perro se adapta a trabajar con cualquier animal, pero aclaró que hay que ver si el perro se adapta al clima, ya que está acostumbrado a estar en zonas donde no hace mucho calor ya que la raza es de origen europea.

“Gracias al INTA realizaremos la evaluación y el desempeño del perro no solo en su función de protector, sino que también en su rendimiento y estado físico y adaptación con respecto a nuestro clima y humedad”, culminó.

GS-CP