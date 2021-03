Eliana Krawczyk habría cumplido hoy 39 años y la homenajearon en Oberá: “Ser mujer y formar parte de la Armada es una opción de vida diferente”

“Tu luz rompió las frías tinieblas de los mares del sur. Teñiste sus aguas de celeste y blanco para cubrirte de honor y gloria”, dice una de las placas ubicadas en la Plazoleta de la Armada Argentina de la Av Sarmiento de Oberá, que rinden homenaje a Eliana Krawczyk, la misionera que formó parte la tripulación del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre del 2017 en aguas del océano Atlántico.

A partir de hoy, en ese lugar, se emplaza una fotografía de Eliana, que fue descubierta en un emotivo acto en el marco del aniversario 39 de su nacimiento. Del merecido reconocimiento póstumo participaron sus familiares directos, camaradas de la Armada, concejales y funcionarios municipales.

Eliana María Krawczyk, 5 de marzo de 1982 – 15 de noviembre de 2017 cambió el rumbo de la historia naval, al convertirse en la primera mujer oficial submarinista de la Argentina y de Sudamérica. Fue también la primera que muere a bordo de un submarino en servicio de la patria.

“Ser mujer y formar parte de la Armada es una opción de vida diferente” destacó el escrito que fue enviado por su hermana Silvina y que fue leído en la ocasión. El mismo subrayó: “es en la escuela de suboficiales donde Eliana define su vocación, que había nacido un 20 de junio cuando juró a la bandera en la base naval de Mar del Plata, es allí donde bajo una lluvia tempestuosa se encuentra con la imponente figura de un submarino, ese día mientras juraba a nuestra noble bandera pudo ver la silueta de quien había conquistado su vocación, un gigante de acero”.

La república argentina tiene submarinos desde 1933, pasaron 79 años hasta que, en diciembre del 2012 con el mejor promedio de su promoción, esta obereña cambio el rumbo de la historia naval. “En Eliana están todas las mujeres las que visten uniforme, las que estudian, las que trabajan, las que forman una familia y las que priorizan sus profesiones; hoy honramos la fuerza de su vocación naval militar y su capacidad de entrega al servicio de nuestra Nación y del mar”. “Honramos sus muchas virtudes unidas a su determinación coraje y voluntad, pero por sobre todo honramos a todas las mujeres que aportan actitud frente a las adversidades y fuerza ante los desafíos” señaló.

“Al momento de estudiar o dedicarme a algo siempre la tengo presente, es mi ejemplo de superación” dijo Federica Krawczyk, sobrina de la submarinista quién agregó que su tía es inspiración no solo para ella, sino para muchas jóvenes y mujeres que se mueven básicamente en ambientes donde aún predominan ideas sexistas de roles para mujeres y roles para hombres.

“Considero que si te propones todo se puede realizar” expresó. “Por ahí todavía existe ese prejuicio de que la mujer está destinada a cuidar la casa, los hijos o que su función esta directamente relacionada con lo doméstico”.

“Me he encontrado con personas que manifiestan que este trabajo no era para mí, por ser mujer, o que las mujeres no pueden realizar tareas de fuerza porque no están capacitadas, o que el hecho de ser mujer este cargado de estigmas que no son propios de un género o de una condición” mencionó.

“En casos como ese, mi tía marcó un antes y un después, y eso lo destacó siempre”. En el mismo sentido Rafaela Krawczyk, se refirió a que ellas van a colegios técnicos y que están rodeadas de hombres, y que en esos momentos la recuerda, “mi tía pudo con todo, vencía obstáculos en todos los aspectos de la vida, no solo en un nivel profesional, dado que se abrió camino en un mundo que era exclusivamente masculino dejando huellas y siendo un ejemplo”. Creo que nos dejó un mensaje claro: “que se puede realizar todo lo que se proponga, no dando lugar a prejuicios y nunca dándose por vencida”.

Por último, hizo un pedido de justicia por el caso del hundimiento del Ara San Juan “ Esperamos justicia porque pasaron años y no hay culpables o al menos no se hacen visibles. Agradecemos un montón estos reconocimientos porque visibilizan y demuestran que esto no se olvida, ni se perdona, que se tiene que hacer justicia tarde o temprano”.

*Por corresponsalía de Oberá

