Vuelta a clases en Misiones: hoy están vigentes los programas  “Ahora Estudiantes” y “Ahora Escolar”

Ambas iniciativas ofrecen reintegros y cuotas sin interés en artículos escolares.

A 4 días del inicio de clase en Misiones, este jueves se podrá realizar compras con reintegros y cuotas sin interés en artículos escolares a través de los programas provinciales “Ahora Estudiantes” y “Ahora Escolar”.

El primero de ambos permite pagar las deudas y/o cuotas en las instituciones educativa-sean privadas o públicas de gestión privada- de los niveles inicial, primario, secundario, terciario, incluyendo a las universidades privadas y jardines maternales. Se pueden hacer pagos en 1, 3, 6 y 12 cuotas sin interés y abonar las cuotas con tarjetas de Crédito emitidas por el Banco Macro, Banco Nación Argentina y Banco Credicoop en las instituciones educativas adheridas al programa. También se reintegra el 20 % aplicado sobre el monto de las operaciones en concepto de pago de deudas y/o cuotas con un tope de reintegro de $10.000 por mes.

Ahora Escolar

El Ahora Escolar tiene como objetivo otorgar beneficios a la población Misionera a través de reintegros sobre el monto de compra y facilidad de financiamiento en cuotas sin intereses, en la compra de los artículos de librería, uniformes, guardapolvos, indumentarias y calzados escolares.

¿Qué beneficios otorga el Programa Ahora Escolar?

El Programa “Ahora Escolar” otorga los siguientes beneficios para los Consumidores Finales que operan con las tarjetas de Crédito de las Entidades Financieras Adheridas:

a) Un reintegro del 15% (Quince Por Ciento) en el resumen de la tarjeta de crédito del consumidor aplicado sobre el monto de las operaciones que realicen los Consumidores Finales con un tope de $1.500 (Pesos Mil Quinientos) por cuenta y marca de tarjeta de crédito; y

b) Comprar en hasta 12 (Doce) cuotas a una tasa de interés del 0% (Cero Por Ciento), mediante la utilización de tarjetas de crédito emitidas por las entidades financieras adheridas al programa, cuyo costo financiero estará a cargo del Gobierno Provincial y entidades financieras participantes.

¿Con qué tarjetas de crédito puedo comprar para acceder a los beneficios?

Compras con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express emitidas por el Banco Macro.

¿Los beneficios del Programa operan en el mercado electrónico?

No, el beneficio del programa es únicamente para las compras presenciales. Las ventas a través de Link de Pagos, Botón de Pagos, ventas por Point, entre otras formas de ventas no presenciales, no reciben los beneficios del programa.

LD-