Mujeres misioneras que inspiran: recorren la provincia en bicicleta rompiendo con todos los prejuicios de la sociedad

Dos mujeres misioneras emprendieron una aventura que quedará en sus memorias para siempre, recorrer la provincia de Misiones en bicicleta. Las dos son maestras y decidieron romper con todos los prejuicios de “una mujer débil” para conocer cada rincón de la Tierra Colorada.

Marisa es maestra de matemáticas y Noelia de lengua, hace dos años empezaron a recorrer los caminos de Jardín América pero cada día las ganas de ir más lejos aumentaban. Por eso decidieron preparar sus equipos, aprender distintas cosas y tomar ruta para conocer Misiones.

Hasta ahora conocieron cada rincón de Jardín América, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, San Vicente, El Soberbio, Colonia Delicia, Colonia Aurora, Santa Rita, Alba Posse, San Javier, Panambí, Leandro N Alem, Oberá y Alberdi. Su próximo objetivo es recorrer el norte de Misiones y sus lugares favoritos para conocer son los arroyos y saltos.

Los miedos estuvieron presentes al principio, en sus primeros viajes, pero cada kilómetro que sumaban a su travesía les demostraba que podían hacerlo y que no existían prejuicios que lo impidan. En su cuenta de Instagram «Misioneras a Pedal» suben fotos, videos y el relato de cada lugar que conocen.

“Tuvimos que aprender cosas de mecánica, de camping, armar carpas, aprendimos a pescar, hacer asado y podemos hacer todo solas”, contaron en declaraciones a Misiones Online.

Los prejuicios sobre que puede o no hacer una mujer siguen estando presentes en muchas sociedad, y tanto Marisa como Noelia los sufrieron, pero juntas demostraron que no existe un límite en lo que puede hacer una mujer.

“Queremos decirle a las mujeres misioneras que no tengan miedo, que se animen, que no se dejen llevar por los comentarios que muchas veces nos llena la sociedad y te impone miedo. Nos pasó que nos decían “cómo van a ir las dos solas”, “van a estar acompañando en lugares que no conocen”, “les puede pasar cualquier cosa”, pero no se dejen llevar por esos miedos, se puede y si tiene un sueño luchen por eso”, dijo Noelia.

Por su parte Marisa animó a las mujeres a que recorran la provincia de Misiones en bicicleta porque es una experiencia única. “Cada vez nos enamoramos más de nuestra provincia y es bueno conocerla en bicicleta porque es contemplar de una manera diferente todo y si podemos llevar eso fuera de la provincia y contarlo para que vengan a Misiones, estaría buenísimo”.

Si bien quieren terminar de recorrer cada extremo de Misiones, el próximo objetivo de Noelia y Marisa es hacer la ruta de los 7 lagos en la provincia de Neuquén.

“Anímense que se puede vivir con poco, es un viaje muy económico y hay que conocer lo nuestro primero, nuestra tierra es hermosa y hay que disfrutar de los paisajes”, expresó Marisa.

Sin dudas Noelia y Marisa son mujeres misioneras que inspiran por animarse a tomar desafíos, aprender labores que están estereotipadas como solo de hombres y demostrar que pueden hacer lo que se propongan y cumplir sus sueños, sin miedo a los prejuicios.

SL-EP