El dramático relato de pasajeros del gomón hundido en Salta: “Vi como un padre soltó a su hijo para salvar a su esposa”

Varios de los viajantes que fueron rescatados contaron cómo vieron el terrible accidente ocurrido en el río Bermejo, en el que murió un pasajero y otros cinco están desaparecidos.

Lo que ocurrió en el Río Bermejo a la altura de la localidad salteña de Aguas Blancas es una desgracia: cerca de 20 personas que intentaban cruzar río para ir a Bolivia en un gomón fueron arrastradas por la corriente, luego de que la embarcación sufriera una pinchadura en un lateral debido a la palizada.

Tras el lamentable hecho algunas personas que viajaban en el gomón brindaron dramáticos testimonios. Uno de los más impactantes es el de un hombre que aseguró que vio como un padre tuvo que soltar a su hijo para salvar a su esposa. «Ellos venían en el gomón. Yo vi cómo se desesperaban. Él dijo que para salvar a su esposa tuvo que soltar a su hijo. No sé qué será la vida de ese bebé. Espero que puedan encontrar el cuerpo para darle sepultura”, aseguró en declaraciones al diario El Tribuno.

Una mujer que viajaba en la embarcación advirtió que se vivieron varios minutos de terror y que en cuestión de segundos cada uno tenía que elegir cuál era la mejor forma de salvarse: “Había tres mamás. Al hombre del gomón le decíamos que vayamos para un lado, pero él respondía que no, que había que seguir río abajo. Cuando llegamos río abajo había muchas olas. Las personas empezaron a saltar del gomón, yo me quedé junto con una mamá. Había un palo y ahí es donde se ha pinchado el gomón. Estábamos al borde de caer y la mamá con el bebé lloraban. Ella no quiso saltar con su hijo”, dijo la mujer entre lágrimas.

A raíz del accidente, la Policía de Salta lleva a cabo un operativo de búsqueda por distintas zonas del río Bermejo en colaboración con Gendarmería Nacional. Esta última fuerza desarrolla además un rastrillaje desde el aire con un helicóptero, que logró ubicar los restos del bote y rescatar a un ciudadano argentino.

En diálogo con los agentes, el sobreviviente contó que se trasladaba junto a su madre, su esposa y su hija menor, que al momento no fueron localizadas.

La Policía de Salta y la boliviana coincidieron en que la barcaza se desplazaba desde el margen argentino hacia el municipio de Bermejo. De acuerdo con el parte de la última fuerza, al momento se tiene información de cuatro personas desaparecidas, “las cuales responden al nombre de: Ángel Quispe Santos, de 26 años y nacionalidad boliviana; Enrique Cruz Fajardo Leonel Nal, argentino; Cardenas Nal, argentina; y Mateo Davir Choque Savial Nal, argentina (infante)”.

En tanto, la Asociación de Boteros Artesanales de Bolivia señaló que los dueños del bote son argentinos y que no forman parte del gremio. “El bote que ha tenido el accidente trabaja en la parte argentina, son muchachos que no están dentro de la asociación, es gente que no tiene experiencia”, afirmó el dirigente boliviano Emilio Contreras a Radio Fides Bermejos.

Fuente: Minuto Uno

CM-CP