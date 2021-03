Esta noche, el Estadio Único de Santiago del Estero será inaugurado por Alberto Fernández

Esta noche a las 20:45 el fabuloso Estadio Único “Ciudad de Madres” de la provincia de Santiago del Estero será inaugurado oficialmente por el presidente de la nación Alberto Fernández en la previa del partido por la final de la Supercopa Argentina entre River Plate y Racing.

El Estadio Único de Santiago del Estero lleva el nombre de “Ciudad de Madres” en homenaje a la capital de la provincia por ser la más antigua de Argentina. La ciudad de Santiago del Estero fue fundada el 25 de julio de 1553. El costo de este estadio tan lujoso superó los mil 500 millones de pesos y 600 millones más del costo inicial presupuestado que era de 900. Dicho monto lo había predeterminado el arquitecto de la obra Enrique Lombardi, quien fue presidente de Estudiantes de La Plata entre los años 2011 y 2014.

Por otra parte, una de las características de este estadio que generó polémicas entre los santiagueños, fue que el gobernador Gerardo Zamora cuenta dentro de las tribunas con las comodidades de un departamento que tuvo un costo de presupuesto inicial realmente importante.



El palco VIP del gobernador Zamora en el Estadio Único “Ciudad de Madres”

Este palco Vip, que es uno de los 23 que hay en el estadio, tiene las comodidades de un departamento ya que cuenta con cuatro ambientes, muebles y sillones de primera calidad. Además, tiene una barra de tragos, televisores led y la mejor vista al campo de juego.

Por otra parte, tiene muchas gigantografías y una de ellas es de Diego Maradona cuando era joven debido a que en 1973 Maradona fue a jugar un partido en la provincia de Santiago del Estero ante los Cebollitas.

Por consecuencia de las grandes polémicas que hubo ante semejante lujo que le realizaron para Zamora, el Gobernador expresó en sus redes sociales lo siguiente:

“Todos saben que no me gusta contestar a nadie ya que no es mi estilo. Pero siempre es bueno aclarar algunas cosas cuando las pronuncian como verdad revelada. No sé quien escribió que el estadio Madre de Ciudades tiene un palco del Gobernador. El Gobernador no tiene ningún palco en ningún lado, punto”.

Asimismo, expuso que “hay palcos mejores en el autódromo, y a mí (al gobernado) me ven todos cuando hay una carrera en las tribunas comunes, entre la gente”.

Por otra parte, destacó las grandes obras que hay en Santiago del Estero. “Me siento orgulloso de lo que tenemos y que algunos consideran que solamente deben existir en la Capital Federal por el simple hecho que allí no hay pobres. Estas construcciones se realizan con el fin de generar crecimiento turístico”.

En ese sentido, señaló que “dicho esto, solo me queda recordar que son 200 años de historia, donde la subestimación del centralismo hacia el interior en muchos sectores sigue viva, pero también decir con firmeza, que las provincias que dimos nacimiento a esta nación, ya dejamos de auto considerarnos también, como algo inviable para vivir destinadas al propio abandono. Aquí estamos sin deudas, sin hipotecar el futuro, construyendo y avanzando, orgullosos de lo que somos”.

El presidente Alberto Fernández inaugurará el Estadio Único de Santiago del Estero

Previo al partido entre River y Racing, el presidente de la nación, Alberto Fernández, inaugurará el Estadio Único “Ciudad de Madres” a las 20:45. El principal mandatario estará acompañado de por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otras autoridades.

El 26 de marzo en este estadio se llevará adelante el primer partido internacional, entre Argentina y Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

