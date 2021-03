Camino hacia la igualdad: Misiones registrará a las personas trans para conocer sus necesidades y brindarles una solución desde el Estado

El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones, junto al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dieron inicio a un registro de personas trans, que tiene como objetivo saber en qué condiciones viven, cuáles son sus necesidades y de esta forma brindarles las herramientas necesarias desde el Estado.

Silvana Giménez, Ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, visitó los estudios de Misiones Online junto a Silvana Labat, directora del IPEC para explicar de qué se trata este registro que en los próximos días se pondrá en funcionamiento.

Si bien el registro comenzará a realizarse este año, el trabajo con las personas trans inició en el 2018. “Conformamos el Observatorio de Violencia Familiar y de Género, firmamos convenios con el sector público, con el sector privado, con las universidades, con la UNaM, y empezamos a trabajar las violencias, de género y familiares, y sobre todo el tema de las diversidades”, recordó la Ministra de Trabajo.

“Conformamos la mesa de diversidades, para poder conocer las diferentes problemáticas de estos colectivos que son muy discriminados, violentados, desde temprana edad son discriminados por su propia familia y eso hace que no puedan terminar la primaria, la secundaria, no puedan tener un trabajo formal, un trabajo digno. La gran mayoría de ellos se dedica a la prostitución, no porque quieran sino porque no tienen otra opción”, relató Silvana Giménez.

El registro se generó a partir de una firma de convenio interinstitucional en donde participaron el Gobierno de Misiones, el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Observatorio de Violencia Familiar y de Género, el IPEC, el Ministerio de Gobierno, la Universidad Popular y los diferentes colectivos de personas trans en la provincia de Misiones.

¿Cómo funciona el registro de personas trans?

Silvana Labat, directora del IPEC explicó de qué se trata este registro que tendrá una duración de 90 días y será realizado por los colectivos de personas trans y mediante una línea telefónica.

“Venimos trabajando hace dos años en el armado del formulario del registro porque teníamos que ponernos de acuerdo con las organización de la sociedad en la terminología que vamos a utilizar, porque queríamos que contenga la mayor cantidad variable posibles para medir más que nada la condición de vida que tiene la población trans, porque para reorientar la política pública tenemos que tener información y un diagnóstico”, explicó Labat.

Con este registro van a poder saber el número exacto de personas trans en Misiones, en qué condiciones viven, qué grado de educación alcanzaron, el acceso a la justicia y a la salud que tengan, el acceso al empleo y la situación de quienes trabajan en la prostitución.

“La propia comunidad trans es quien releva a las personas y en breve vamos a lanzar la campaña de comunicación para el registro trans que es voluntario. Las personas no están obligadas pero lo importante es que se registren para mejorar su calidad de vida desde el Estado, la información que nos den está protegida por el secreto estadístico, sólo podemos publicar información de conjunto y se protege la identidad de las personas”, aseguró Silvana Labat.

Además del relevamiento que harán los colectivos, también pondrán a disposición un número de teléfono para aquellas personas que no formen parte de ninguno o que no puedan registrarse en el IPEC.

“La coordinación del registro los va a llamar y se va a hacer telefónicamente, esa una manera de facilitar a todos el acceso a este registro porque para nosotros es fundamental tener esta información”, indicó.

El registro va a durar 90 días y luego se va a presentar un primer informe de la situación actual y de los resultados que obtuvieron.

El primer paso de muchos

Una vez que el IPEC cuenta con los datos necesarios para saber cual son las situación y problemáticas en las que vive la población trans misionera, el Ministerio de Trabajo pondrá en marcha políticas públicas para brindarles una solución y una oportunidad de acceso a la educación, salud, y empleo.

“Estamos trabajando en políticas de capacitación y formación de la población, queremos ver el nivel de educación que tiene y vamos a formarlos en algún oficio, pero únicamente con esos datos podemos ser más efectivos y más eficientes al momento de generar la capacitación”, explicó la ministra Silvana Giménez.

Además expresó que, “ellos son parte de nuestra sociedad y es una de la poblaciones más violentadas en el mundo, por la gran discriminación que sufren desde temprana edad y en los senos familiares. El Estado está, con una agenda pública que, de la mano del Gobernador de la provincia, puso todo a disposición”.

En los próximos días desde ambas instituciones brindarán los detalles específicos de donde obtener el formulario para completar el registro.

“Les pedimos que se acerquen porque únicamente a través del registro nosotros vamos a poder llegar a ellos, poder trabajar, relevar sus necesidades y saber desde qué lugar del Estado podemos brindar soluciones”, concluyó la Ministra de Trabajo.

Mira la entrevista completa

SL-EP