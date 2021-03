Coronavirus en Paraguay: médicos piden dos semanas de aislamiento total para salir del colapso de hospitales

La presidenta del Círculo de Médicos, Gloria Meza, dijo hoy que se necesita una cuarentena total por al menos dos semanas ante el colapso en hospitales por casos de coronavirus en Paraguay.

«Colapsamos en los hospitales, colapsamos en las ambulancias y en la parte de provisión de medicamentos. Colapsamos en todo (…) Se debe imponer un retroceso total, llevar a una fase cero nuevamente por lo menos dos semanas, de manera que se alivie un poco esta situación, o si no iremos de mal en peor», dijo Meza al diario ABC Color, citado por la agencia Sputnik.

La médica señaló que los funcionarios sanitarios no dan abasto en los hospitales, ya que no alcanzan las ambulancias y tampoco se cuenta con los suficientes insumos ni medicamentos.

«Estamos tratando de resolver los problemas como podemos, ¿qué pasaría si decimos que no podemos resolver y nos vamos a casa? Así como lo harán los transportistas, que irán a huelga porque necesitan un mayor subsidio. Nosotros no tenemos seguros médicos, no se nos paga el subsidio por trabajo insalubre, tenemos un salario miserable, ¿qué es lo que podemos hacer?», agregó.

Este miércoles, familiares y funcionarios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner protestaron frente al edificio por supuesta falta de medicamentos necesarios para el tratamiento de los enfermos de covid-19.

Coronavirus en Paraguay hasta hoy se confirmaron 161.530 casos y 3.218 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: las 492 mil dosis de Sinopharm llegaron a las provincias y se inicia la vacunación a los docentes

Las 492 mil dosis de la vacuna Sinopharm que arribaron al país provenientes de China llegaron a las distintas provincias de acuerdo al criterio de distribución en base a la cantidad de población que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación.

Con estas dosis enviadas a partir del domingo, el Gobierno superó la distribución de dos millones de dosis de la vacuna para combatir el COVID-19 en todas las jurisdicciones del país, lo que permitirá iniciar el proceso de vacunación a docentes en función de los planes estratégicos de cada jurisdicción.

Tal es el caso de Córdoba, que anunció que este lunes comenzaron a notificar a docentes del nivel inicial y la educación especial, tanto del sector público como privado, mientras que Santa Fe mañana iniciará el operativo de vacunación a maestros en centros exclusivos.

A su vez, Mendoza especificó que esta semana comenzará a inmunizar a los docentes del nivel inicial. Formosa y la provincia de Buenos Aires también precisaron el esquema de inoculación a los trabajadores de la educación.

El Monitor Público de Vacunación, que puso en marcha la cartera sanitaria con el fin de garantizar la transparencia y la trazabilidad de las vacunas distribuidas en todo el país, registra esta mañana 2.179.110 dosis enviadas

Del millón de vacunas de Sinopharm recibidas, la cartera sanitaria dispuso el envío en una primera etapa de 492.400 dosis a todas las jurisdicciones de acuerdo al porcentaje de población de cada provincia.

Fueron asignadas a la provincia de Buenos Aires un total de 186.400 dosis; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 33.300; a Catamarca, 4.500; a Chaco, 13.500; a Chubut, 7.200; a Córdoba, 40.500; a Corrientes, 12.600; a Entre Ríos, 15.300; a Formosa, 7.200; a Jujuy, 9.000; a La Pampa, 4.500; a La Rioja, 4.500; a Mendoza, 21.600; a Misiones, 13.500; a Neuquén, 7.2000; a Río Negro, 8.100; a Salta, 15.300; a San Juan, 9.000; a San Luis, 5.400; a Santa Cruz, 4.500; a Santa Fe, 37.800; a Santiago del Estero, 10.800; a Tierra del Fuego, 2.700; y a Tucumán, 18.000.

En total, la Argentina cuenta con más de 4 millones de vacunas contra el COVID-19. Arribaron 2.470.540 dosis de Sputnik V (1.660.540 dosis 1 y 810.000 dosis 2). A estas vacunas se suman 580 mil dosis de la Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que llegaron el pasado 17 de febrero y fueron producidas por el laboratorio Serum Institute de la India.

Además, ya hay un stock de 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm, que fueron traídas en dos envíos: el primero, de 904 mil unidades, estuvo a cargo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que aterrizó el viernes por la noche en Ezeiza desde Beijing, mientras que las restantes 96 mil vacunas fueron recibidas el domingo en un vuelo de línea de Air France KLM.

GS-CP