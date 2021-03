Suplantación de identidad: «Mar» la enfermera falsa que se hizo viral en Twitter

Una usuaria de Twitter se hizo viral al compartir una conversación con su colega. Conocé la historia de «Mar».

Marzo arrancó con todo en Twitter cuando una joven se hizo viral al compartir una captura de pantalla de su conversación con la jefa de auxiliares de la residencia.

Lo que pensaba era una inocente consulta para organizar algún homenaje sorpresa, resultó dar un giro inesperado.

Con más de 12,8 mil retweets, 821 tweets citados y 107,1 mil me gustas, la historia de «Mar» despertó la curiosidad en los usuarios de esta red social. Tanto así, que exigían más información acerca de este particular personaje.

Y como Twitter es servicio, la usuaria que compartió la historia, contó algún que otro detalle más al respecto. Explicó por qué la «impostora» había pasado tan desapercibida.

También habló sobre su desconcierto por no haberse dado cuenta antes.

Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, los memes no tardaron en llegar.

Pero el público no estaba conforme, cientos de personas le insistían a la autora del tuit original rogando por conocer más detalles sobre la increíble historia. No obstante, la joven concluyó en una de las respuestas que no hay nada más que compartir y «mejor dejarlo a la imaginación de cada uno».

AC-EP