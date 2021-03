El campeón olímpico Santiago Lange aseveró que no se vacunará contra el Coronavirus

Santiago Lange, el regatista campeón olímpico de 59 años, expresó que no tiene pensado vacunarse contra el Covid-19.

El regatista argentino explicó que no se vacunará contra el Coronavirus debido a su visión naturista de la vida que está basada en no consumir medicamentos. En una entrevista con la agencia de noticias Télam, el campeón olímpico expuso que no le da miedo contraer el virus ni exponerse. Sin embargo, comentó que si para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio es un requisito obligatorio vacunarse contra el Covid-19, accederá a la misma. Más allá de lo que piense individualmente, él tendrá que definir con su equipo y su compañera de navegación, Cecilia Carranza Saroli.

”No me quiero vacunar, es una posición basada en un sentimiento, no en algo científico. Dicho esto: lo lógico es que me vacune porque no voy a apostar cinco años de mi vida a agarrarme este bicho de porquería una semana antes de los Juegos y no poder competir. Más allá de la vacuna, en toda mi manera de vivir trato de no ingerir cosas que vayan en esa dirección. Va muchísimo más allá de la vacuna, es algo que siento”, explicó el campeón olímpico

Acerca de los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo que “hoy nadie puede asegurar dentro del contexto de pandemia, que se lleven adelante los Juegos”. Los mismos están programados en la capital japonesa del 23 de julio al 8 de agosto. En ese sentido agregó que “este bicho no nos permite saber si en agosto habrá una nueva cepa y vamos a tener que estar cerrados o si las vacunas fueron o no exitosas. No sabemos nada”.

Santiago Lange en los próximos Juegos Olímpicos buscará ganar su cuarta medalla. El regatista ganó medalla de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008 junto con el correntino Carlos Espínola (clase Tornado) y medalla de oro con la rosarina Cecilia Carranza Saroli (clase Nacra 17) en Río de Janeiro 2016. Actualmente, entrena en Italia y posiblemente compita en la Semana Olímpica de Francia.

FUENTE: TN.

IR-CP