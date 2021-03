Posadas: el Hogar de Día se prepara para su reapertura

Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, adelantó la reapertura del Hogar de Día y comentó el trabajo realizado por el hogar en 2020 durante la pandemia de coronavirus.

Samuel López – FM Santa María de las Misiones

“Es un momento histórico para nosotros, después de un año de no presencialidad, sin embargo, esto no significó una no asistencia, sino que hubo un acompañamiento permanente del equipo profesional en la educación y la asistencia alimentaria, justamente para que los chicos no pierdan el año escolar y asistir a la cuestión social que es la alimentación”, explicó López.



El funcionario añadió que se hizo “un replanteo a fin de año para la vuelta a la presencialidad, pensábamos volver en enero, pero decidimos parar a causa del rebrote”.

El hogar con sede en Posadas iniciará las actividades presenciales con grupos reducidos de entre 15 y 20 niños de los primeros 5 años, y de forma alternativa con un grupo de preadolescentes. Aclaró que se abocarán de forma prioritaria al grupo de los menores de 5 años, y realizarán actividades recreativas y deportivas.

En cuanto a la alimentación, López explicó que “la comida estará siempre presente, nosotros servimos una colación a media mañana y pediremos a las familias que al retirar a los niños retiren también las viandas del almuerzo. Todo está adaptado a un protocolo aprobado previamente por el Ministerio de Salud e informamos a la Municipalidad de Posadas”.

“Trabajaremos de forma experimental, 15 días con cada grupo; hay una preselección previa de los participantes que asistían al hogar teniendo en cuenta factores como quiénes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y quiénes tienen la posibilidad de accesibilidad”, precisó.

López comentó también la forma de trabajo adoptada en 2020 durante la pandemia de coronavirus: “Nosotros paramos en marzo del año pasado y en ese tiempo nos planteamos la necesidad de una asistencia alimentaria; cada 3 días llevábamos alimentos a las familias. Luego de un tiempo y hablando con el proveedor del servicio de viandas decidimos cocinar en el hogar y asistir a las familias que pasaban a retirar sus viandas, después alternamos entre ambas partes. A fin de año pudimos trabajar con mayor libertad debido a la estabilización y la habilitación de fases durante la cuarentena, fue una asistencia social muy importante”.

“En forma paralela, en el Hogar de Día nos encargamos de imprimir las tareas y llevarlas a los domicilios ya que no todos los chicos tienen posibilidades de accesibilidad y también en los controles de salud”, agregó.

“Utilizamos las viandas como un enganche para que las familias se acerquen al hogar, ya que este trabajo tiene resultados cuando se trabaja con la familia, y lamentablemente existen familias abandónicas, por lo que esto nos sirvió para capitalizar la relación con la familia”, comentó López.

Por último, resaltó que esperan una mayor demanda debido al aumento de pobreza y que se encuentran preparados. Además, informó que se encuentra en construcción del Hogar de Día en San Pedro.

Aumento de las admisiones en el Hogar de Día

Desde el Hogar de Día aseguran que causa de la pandemia de coronavirus varias familias perdieron su trabajo o no pudieron trabajar en las calles como solían hacer y que esto generó un aumento en el número de familias asistidas por el Hogar de Día.

Alicia Duarte, titular de la institución y subsecretaria de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia fue quien confirmó que recibieron más familias en busca de asistencia integral. Por esta razón, consideran que será necesario aumentar el personal del lugar para cubrir todas las demandas y necesidades.

Desde el Hogar de Día se asiste a niños y adolescentes de 0 a 18 años todos los días de la semana, pero también a madres y padres adolescentes a quienes les brindan talleres para fortalecer el vínculo con sus hijos, promover una alimentación sana y hábitos saludables.

ZF-A