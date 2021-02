Golden Globes 2021: Horario, cuándo y cómo ver hoy la 78 ceremonia de los premios a lo mejor del cine y la TV

Este domingo 28 de febrero a partir de las 20 horas Argentina, se llevará a cabo la 78a edición de los Golden Globes, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos, desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Esta ceremonia fue pospuesta por la pandemia del coronavirus y se llevará a cabo con todas las medidas de prevención para evitar contagios, de acuerdo a lo informado por los organizadores.

Junto a los premios Oscar, son los premios de mayor reconocimiento en el séptimo arte y la televisión. Incluso, se suele pensar que los ganadores de esta gala serán los galardonados en los premios de la Academia.

La edición 78 de los Golden Globes será conducida por Tina Fey y Amy Poehler desde dos ciudades distintas y podrás seguirla en vivo por TV a través de la señal E! Entertainment para toda Latinoamérica este domingo 28 de febrero.

Este domingo, las celebridades mostrarán virtualmente sus vestidos y trajes a partir de las 20:00 hs Argentina de la mano de expertos, quienes estarán contando todos los más íntimos detalles y jugosas confesiones de las estrellas favoritas.

¿Quiénes son los nominados a los Golden Globes 2021?

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

Don Cheadle – Black Monday

Nicholas Hoult – The Great

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudekis – Ted Lasso

Ramy Youssef – «Ramy»

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

Lily Collins – Emily in Paris

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Elle Fanning – The Great

Jane Levy – Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Jason Bateman – Ozark

Josh O’Connor – The Crown

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Al Pacino – Hunters

Matthew Rhys – «Perry Mason»

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Emma Corrin – The Crown

Laura Linney – Ozark

Sarah Paulsen – Ratched

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Bryan Cranston – Your Honor

Jeff Daniels – The Comey Rule

Hugh Grant – The Undoing

Mark Ruffalo – I Know This Much is True

Ethan Hawke – The Good Lord Bird

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Cate Blanchett – Mrs. America

Daisy Edgar-Jones – Normal People

Shira Haas – Unorthodox

Nicole Kidman – The Undoing

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Mejor serie dramática de televisión

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie limitada de televisión o película para televisión

Normal People

The Queen’s Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

Helena Bonham Carter – The Crown

Julia Garner – Ozark

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Cynthia Nixon – Ratched

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

John Boyega – Small Axe

Brendan Gleeson – The Comey Rule

Daniel Levy – Schitt’s Creek

Jim Parsons – Hollywood

Donald Southerland – The Undoing

Mejor serie de televisión: musical o comedia

Emily in Paris

The Flight Attendant

Schitt’s Creek

The Great

Ted Lasso

CINE

Mejor película musical o comedia

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor película de drama

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor película extranjera

Another Round, Denmark

La Llorona, Guatamela/France

The Life Ahead, Italy

Minari, USA

Two of Us, France/USA

