En Paraguay celebran el Día Nacional del Tereré: mitos y verdades de la bebida típica de la región

El Día Nacional del Tereré se celebra desde el 2019. Con la pandemia la ronda del tereré entre amigos y compañeros de trabajo ya no está permitido. El tereré fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, por la Unesco. Con yuyo pantano, con mucho o poco hielo, solo o acompañado, ¡ojo!, pero en bombillas separadas, el tereré se toma como sea y en donde sea.

Como cada año, el último sábado de febrero se celebra el “Día Nacional del Tereré” y, a pesar de que el paraguayo es un ferviente tomador de esta bebida, aún desconoce ciertos aspectos de su consumo.

Una de las recomendaciones de Salud es no compartir el tereré porque es un peligro para el covid. Esta bebida tan tradicional es parte de nuestra cultura. Lo toman jóvenes y adultos, humildes y ricachones.

A continuación te contamos cuáles son los mitos y verdades del tereré, según la nutricionista Perla Cuevas y Javier Torres, del Paseo de los Yuyos del Mercado.

1-No se puede mezclar el tereré con la sandía

No se puede porque te golpea el estómago (Yuyero), pero no tiene nada que ver porque la sandía contiene un 75% de agua y que no es dañino (Nutri) Es un MITO.

2-Tomar tereré en la lactancia es malo

Supuestamente sí se puede, si la yerba está bien lavada (Yuyero). Pero en realidad es dañino porque puede deshidratar a la mamá (Nutri). Es una VERDAD.

3-No se debe tomar tereré con yuyo a la tarde

Se recomienda no hacerlo porque supuestamente te baja la presión (Yuyero). Pero sí se puede, solo que no se debe exagerar con la dosis (Nutri). Por lo tanto es un MITO.

4-El tereré hidrata

No se puede usar el tereré como hidratante, porque la mejor hidratación es el agua (nutri). Es un MITO

5-Darle tereré a un niño es como darle café

El tereré es un estimulante, o sea que no se recomienda (Nutri). Es una VERDAD.

6-El tereré abre el apetito y te da vare’a

El tereré con remedio abre el apetito, no importa si lo tomás a la tarde (Yuyero y Nutri opinaron igual). Es una VERDAD.

7-El tereré puede provocar gastritis

Se recomienda suspender tomar tereré en caso de tener gastritis (opinión de ambos). Es una VERDAD.

8-El tereré tiene efectos diuréticos

El secreto es saber combinar la yerba hasta encontrar la indicada (opinión de ambos). Es una VERDAD.

9-El tereré con muchos yuyos es malo

Se recomienda mezclar solo tres. VERDAD.

10-El tereré ruso, con jugo, te da acidez

Se recomienda no exagerar con los jugos artificiales en el tereré. Es una VERDAD.

Fuente: Extrapy

