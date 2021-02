Sábado de pesca en la Costanera de Posadas

Distintos pescadores misioneros se acercaron desde muy temprano para instalarse en la Costanera de Posadas y probar suerte. El pique no es favorable pero para ellos pasar tiempo al aire libre y disfrutando del Río Paraná es lo más importante.

Pese a las altas temperaturas que se esperan para la jornada de este sábado, pescadores aficionados se acercaron sus cañas a las Costanera para amigarse con el río e intentar pescar algo.

Cesar Panaziuk, se vino desde Oberá para pasar un rato agradable con sus hijos. “Es la primera vez que vengo y venimos a pasar un rato con los chicos. Vamos a pasar el día y el pique está tranquilo, más adentro están sacando algo más pero todavía está tranquilo”, contó a Misiones Online.

El objetivo principal es conseguir Boga, ya que “un mes antes de Semana Santa es donde más se suele dar pique de Boga porque se empieza alimentar para el invierno”, dijo César.

Por su parte, Masmuk Abcdlkarim, tiene años pescando sobre el Río Paraná y entiende que esto es “cuestión de suerte”. “Vine a las 6 de la mañana y apenas llegué, tuve un toque que me incentivo a querer seguir. Tengo dos cañas y desde entonces hasta ahora no me volvió a tocar nada. Pero ninguno levantó ningún pescado, nadie sacó nada, hay muchas lanchas en el río y se sabe que el pescado está afuera, acá en la costa no hay absolutamente nada”, dijo.

Los pescadores concuerdan en que el mejor momento para pescar es a la mañana temprano. “Esto es más suerte que otra cosa, no hay un horario, un día pero si hay épocas que el agua está muy fría por ejemplo la Boga desaparece y hasta octubre no vuelve, pero hay otros pescados que si aparecen”, contó Masmuk Abcdlkarim.

Anibal Fedoricak es otro pescador que estuvo esta mañana intentando pescar en la Costanera y caracterizó a esta actividad deportiva como “es algo pasar el tiempo y escapar un poco al fantasma del covid”.

Sábado con buen tiempo y una temperatura máxima de 37° en Misioneshttps://t.co/yTWvxvA0Zz pic.twitter.com/Tizt2NQlY9 — misionesonline.net (@misionesonline) February 27, 2021

SL-EP