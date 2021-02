Closs votó a favor del Consenso Fiscal en el Senado, pidió “que sea el último” y destacó que “las provincias recuperan autonomía”

El senador misionero aclaró que “no hay nada que celebrar, pero si advertir las ventajas de no endeudarse en dólares”. Defendió el proyecto “porque no es cierto que los gobernadores no puedan dar beneficios, Misiones bajó las alícuotas de ingresos brutos para el turismo”.

Hoy se ratifica el Consenso Fiscal, se aprueba un plan de promoción para la construcción, se vota una ley para garantizar fondos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, además de un resarcimiento a familias de los héroes y la heroína Eliana, víctimas en el ARA San Juan pic.twitter.com/xrBG42fTVL — Maurice Closs (@mauricloss) February 24, 2021

En el debate por la media sanción que obtuvo en el Senado de la Nación, el proyecto de Consenso Fiscal 2020 firmado por el Poder Ejecutivo Nacional y la gran mayoría de las administraciones provinciales, el misionero Maurice Closs votó favorablemente y pidió que “sea el último Pacto que firmemos, salvo que el próximo, sea en un contexto de crecimiento de la economía”.

Closs, que presidió buena parte de la sesión en su rol de vicepresidente primero de la Cámara Alta, explicó que “no es cierto que todos los gobernadores van a subir impuestos con esta medida. Los gobernadores pueden dar beneficios y el de Misiones en estos días, ante la enorme crisis del sector del turismo, bajó las alícuotas de ingresos brutos. Una provincia injustamente tratada por la coparticipación federal y espero que podamos volver a crecer y no discutamos más un pacto fiscal”.

En una sesión donde también se respaldó la promoción de la inversión en la construcción de obras privadas nuevas; el financiamiento nacional del sistema de ciencia y técnica; el beneficio a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y los pliegos de los embajadores de Bolivia, China y Cuba, el Consejo Fiscal acaparó buena parte del debate.

Vale recordar que 21 de los 24 gobernadores acompañaron el pedido del presidente Alberto Fernández, para que se suspendan las exenciones impositivas previstas, se les autorice a las provincias el incremento de sus impuestos y a una férrea restricción para endeudarse en dólares. Tampoco las jurisdicciones provinciales podrán intimar por un año al Estado Nacional y de aprobarse luego en Diputados, se establecerá que la transferencia de servicios, competencias y funciones de la Nación a las provincias, ya no será mediante coparticipación sino, vía partidas presupuestarias.

“Acá no hay nada para celebrar, pero si advertir que esto tiene ventajas y la primera es que las provincias recuperan autonomía que de alguna manera estaban entregadas con el consenso anterior, la segunda ventaja es que se terminó el tutti quanti que se vengan las deudas en dólares. Está bien que le pidan las provincias, autorización al gobierno nacional para endeudarse en dólares y sobre todo, para establecer sus garantías”, consideró Closs.

“Y por último, la expectativa de que tengamos una economía en crecimiento, porque sin economía en crecimiento, no hay ningún consenso o pacto fiscal que pueda tener éxito. Y si se llega a dar otro, que sea en un contexto de crecimiento de la recaudación y de la economía de la República Argentina”.

D.G.-EP