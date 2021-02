La misionera Yamila Rodríguez cumplió su sueño y conoció a Megan Rapinoe, mejor jugadora del fútbol femenino

Los sueños están para cumplirse y la posadeña Yamila Rodríguez no para de conquistarlos. En el marco de la SheBelieves Cup, la delantera de la selección Argentina se midió ante Estados Unidos en Orlando y enfrentó contra Megan Rapinoe su ídola, que ademas es la jugadora más destacada de los últimos tiempos del fútbol femenino. Fue la máxima goleadora del certamen (3), en el 2019 con su selección consiguió el Mundial disputado en Francia y ese mismo año se coronó con el Balón de Oro.

La oriunda del barrio A 3-2 de Posadas está en un sueño que no quiere despertar. Hace muy poco se consagró campeón del primer torneo profesional del balompié femenino defendiendo los colores del Xeneize, fue citada nuevamente a la selección dirigida por Carlos Borrello y en las últimas posó para la foto e intercambió camiseta con Rapinoe. ¡Para el cuadro Yamila!

La posadeña hizo una publicación en su cuenta de Instagram sobre uno de los recuerdos mas felices de su vida que pudo lograrlo gracias a el mundo del fútbol y lo plasmó con unas sentidas palabras en la red social.

«Estas cosas es lo que te da el fútbol. Todavía no puedo creer todo lo que me esta pasando en este tiempo de mi carrera, muchos tenemos sueño que pensamos que algún día se nos van a cumplir y acá va uno más de ellos… La pude conocer a una de mis IDOLA del fútbol y pude quedarme con la camiseta de ella fue lo más lindo que me pasó. Agradezco a Dios por darme cada oportunidad en mi vida. De este momento no me olvido más gracias @mrapinoe. Que esa HUMILDAD QUE TENES NO TE LA SAQUE NADIE «.

Yamila Rodriguez con Megan Rapinoe.

Si bien a la selección no le fue tan bien, ya que cayó en las tres presentaciones, el balance para Yamila es positivo ya que disputó los 3 partidos como titular y volvió a estar en la consideración del entrenador albiceleste. Ahora la misionera deberá dejar Estados Unidos y volverá a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos junto a las Gladiadoras y así comenzar a diagramar lo que será la participación en la Copa Libertadores.

