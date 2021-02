Desde la VTV insisten que realicen el control vehicular para evitar “cuellos de botella” cuando termine la flexibilización del Gobierno provincial 

En 30 días vence el plazo de la flexibilización de los 60 días que anunció el Gobierno provincial a raíz de las extensas filas que se juntaba en la planta de Posadas. En ese marco, la Verificación Técnica Vehicular “El Zaiman” responde a las solicitudes para realizar la VTV a través de turnos online. “El 35% de los que solicitan, no asisten”, reclamó Dip.

La aprobación de la VTV es una condición obligatoria para transitar por todo el territorio nacional, además de que le da al conductor la tranquilidad, mediante un control externo, de que su vehículo cumple con los estándares de seguridad para circular. A raíz de eso, durante mucho tiempo hubo extensas filas de automovilistas que esperaban por varias horas para realizar la oblea.

Es por eso que, el Gobierno provincial dispuso una “prórroga” de 60 días para que los controles sean más “flexibles” a la hora de solicitar la Verificación Técnica Vehicular. Asimismo, también concedió una página web para que los conductores puedan solicitar el turno online y así dejar de esperar por varias horas para poder ingresar a la verificación.

“Viene bien el movimiento, se normalizó la asistencia de los propietarios de los vehículos mediante la aplicación de sacar los turnos”, reconoció Carlos Dip, socio gerente de la VTV de El Zaimán

Seguidamente, al respecto de la gente que concurre diariamente a realizar el tramite, Dip expresó “estamos trabajando bien y la gente acude, hay un porcentaje bastante elevado del 35% de inasistencia al cumplimiento de los turnos, eso va complicar a la hora de que se venza la flexibilidad que otorgó el Gobierno de la Provincia”, mencionó.

Diariamente, en la VTV de El Zaiman, se otorgan 190 turnos online de los cuales solamente asisten 150/160 conductores, dejando un 35% de inasistencia en las solicitudes. “Dios quiera que no se arme los cuellos de botella porque eso no conduce a buen puerto, no hace a que sea un movimiento normal, espero que no colapse sacar turno”, insistió.

Para sacar los turnos con la modalidad online, el individuo tiene que ingresar a la página web de la VTV (vtvmisiones.com) y allí tiene que seguir los pasos que le indica la plataforma. Además, tiene la posibilidad de elegir el taller, el día y horario.

Esta opción práctica y accesible, para una mejor atención a los usuarios, se aplicará en una primera etapa en las dos plantas verificadoras de la ciudad de Posadas, la del Zaimán y la que se encuentra ubicada en la avenida Alicia Moreau de Justo (ex ruta 213).

Por otro lado, Dip aclaró que quienes no cuenten con internet o no entiendan cómo funciona la web, pueden llamar a la VTV y ellos se encargaran de asistir o bien, sacarles el turno para que puedan asistir. “Estamos para darle solución al automovilista”, añadió.

Según manifestó Dip, las extensas filas se terminaron porque el conductor se relaja ya que rige la medida de que los que controlan los papeles no están pidiendo la VTV. “Dentro del lapso de 60 no se pide la vtv, eso llevó a que se termine las colas, tengamos cuidados y seamos responsables, después va volver a colapsar el sistema”, señaló.

Seguidamente, Dip sostuvo “Vayan renovando, porque luego de los 60 días volverán los controles y será más de lo mismo”.

Habitualmente, la gran mayoría pasa el examen técnico sin problemas, aunque otros presentan distintas fallas técnicas. “Normalmente, el freno en el eje trasero, le sigue los componentes del tren delantero, y lo que más llama la atención son las luces”, explicó Dip.

Para recordar, los horarios que atienden en la planta de verificación son de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 12. “Instamos al vecino que vaya normalizando la situación de su VTV”, cerró Dip, socio gerente de la VTV de El Zaimán

Habilitaron la página para solicitar turno de VTV: paso a paso, cómo completar el formulariohttps://t.co/iGzk2ynfmN pic.twitter.com/KMRJCFgFh7 — misionesonline.net (@misionesonline) January 27, 2021

AR-EP