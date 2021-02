Dramático pedido a la Justicia de la joven misionera víctima de violencia de género en Eldorado: “No es justo que tenga que contar mis días de vida”

La joven modelo misionera oriunda de Eldorado Micaela Staggemeier volvió a denunciar “la constante violencia” que ejercía sobre ella, su expareja, Manuel Alejandro D. hoy detenido en una comisaría de aquella ciudad y expresó su temor de que, al salir en libertad, “él pueda matarla”.

“Por las noches no puedo dormir. No es justo que tenga que contar mis días de vida”, alertó la joven, al hacer referencia al último episodio de violencia del fin de semana pasado que sufrió por parte de Manuel (30 años), por la cual fue hospitalizada y aún hoy padece las secuelas de la salvaje agresión.

“Estoy recuperándome. En este momento estoy saliendo del hospital, me vine a hacer una tomografía para ver si no tengo algo grave porque tengo muchos mareos, se me tapan los oídos, se me nubla la vista, pero gracias a Dios salieron bien los estudios, no tengo ninguna fractura”, manifestó Micaela, en declaraciones a Misiones Online.

Relató que, por los constantes golpes que ha sufrido, por las noches le cuesta mucho dormir, no solo por los dolores, sino también por el miedo de volver a ser víctima de esta violencia de género que venía padeciendo desde ya varios años. “Si duermo un poquitito me despierto toda asustada, me imagino cosas, sueño cosas feas”, señaló.

Describió a su ex pareja –con el cual convivió los últimos cuatro años- como “una persona muy violenta, machista y bruto”. Dijo que “los primeros dos años era una persona normal, tranquila, pero que en estos últimos tiempos cambio sorpresivamente”.

Varias denuncias

En enero del año pasado, cuando hizo las primeras denuncias en su contra, la Policía no lo detuvo, por más que Manuel D. no había respetado la perimetral que tenía. Ahora, tras haber sufrido un nuevo episodio de violencia, el joven fue detenido y permanece alojado en una comisaría de Eldorado.

La víctima reclamó un botón antipático, que en un principio no se lo pudieron facilitar por una cuestión técnica de implementación: la joven tiene un celular marca Iphone y el dispositivo de segurida no era compatible con su teléfono es. “Ahora me prestaron un celular con Android, solamente tengo que comprarle un chip. Sería la idea de que ahora me puedan dar el botón antipático”, remarcó.

La joven pide que la Justicia escuche tanto su pedido y como el de las demás las víctimas de violencia de género, que constantemente solicitan ayuda; para “que la situación no tenga que pasar a grados extremos, que se puedan evitar los femicidios”. “En lo posible que mi situación sea conocida hasta en Buenos Aires”, expresó.

“No es justo que cuando el salga de la cárcel, yo tenga que estar contando mis días viva. Pido ayuda por mi y por todas (las mujeres)”, sostuvo muy angustiada.

Micaela agradeció el apoyo que recibió tanto del padre, como el de la madre de Manuel D., quiénes están de acuerdo con que su hijo siga preso, manifestó.

“La familia también tiene miedo de él, a su mamá también constantemente la golpea. Nadie puede contra él, están cansados”, concluyó Micaela Staggemeier.

La última agresión

La modelo reveló que este último fin de semana fue brutalmente golpeada por su ex pareja arriba de un auto y frente a dos amigos de él. Ella ya lo había denunciado hace un año y el lunes por la mañana sus familiares y amigos decidieron realizar una marcha en esa localidad del norte misionero para pedir Justicia.

La joven que triunfa en las pasarelas de Guatemala, contó su calvario. Narró que el sábado por la noche al salir de un bar donde había estado con dos amigas, Manuel las pasó a buscar en auto junto a otros dos amigos y una vez que dejó a las compañeras en sus hogares, fue cuando comenzó a agredirla verbal y físicamente.

Primero inició con la violencia psicológica. “Me empezó a hablar del pasado, de cosas que me lastimaron y dolieron. Se burlaba de traumas que quedaron en mí. Fue ahí que decidí irme y bajarme del auto”.

Según el relato de la víctima, al descender del vehículo se dirigió a una remisería, pero su ex pareja la siguió y empezó a golpearla en la calle, todo bajo la mirada de los dos amigos de él.

“Me agarró del cuello, del cabello, me revoleó por el aire como si fuera un juguete y cuando me suelta, voy para la remisería, pero no vi a ningún remisero. Yo lo único que quería era irme a casa”, relató.

Lejos de que todo termine allí, un amigo de su ex pareja, que había visto toda la situación, así como también el hermano de ese muchacho, le indicaron que suba a su coche ya que la llevarían a su casa. Ahí vino lo peor, ciego de furia, Manuel abordó el mismo auto y una vez adentro la sostuvo contra su regazo, propinándole “unas 15 y 20 piñas en el rostro, diciéndole que se callara”.

“Fue una situación horrible, no paraba de golpearme”, expresó aún muy asustada y shockeada la ex reina de Eldorado y Reina de los Saltos y Cascadas de Misiones del 2016.

Llegaron hasta el ACA que se ubica en la zona céntrica de Eldorado y gracias al auxilio de una amiga y su novio, pudo zafar de la situación. A todo esto, Manuel continuó insultándolos y en ese momento llamaron a la Policía. Finalmente, tras intentar huir, los uniformados, lo redujeron y terminaron por detenerlo.

LD-CP