Ante el aumento de casos de coronavirus, el municipio de San Pedro restringe actividades hasta el 10 de marzo

El intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, tomó la decisión de restringir algunas actividades sociales hasta el 10 de marzo. La medida fue anunciada esta mañana debido a la gran cantidad de contagios de coronavirus que se confirmaron en la localidad.

Miguel Ángel Dos Santos – Red Ciudadana

En el marco de esta medida sanitaria, los ciudadanos no podrán practicar actividades deportivas en la vía pública, participar de celebraciones religiosas, asistir a bares, boliches ni organizar encuentros sociales en espacios públicos. Además, recomendó a la población que en las reuniones familiares y de amigos se evite compartir bebidas del mismo vaso.

“Pedimos a los mercados que respeten los protocolos sanitarios porque si no también están poniendo en riesgo la vida del personal que atiende”, señaló el intendente.

Explicó que tomó esta decisión el martes pasado, luego de que se reunió con las autoridades de Salud Pública del municipio, el director de hospital y un grupo de profesionales de la salud.

“Pedimos disculpas a la gente que le va a afectar un poquito, pero tenemos que cuidar la salud de los sanpedrinos”, dijo Dos Santos.

“Tenemos miedo que se saturen el número de camas que tiene el hospital y se nos escape de las manos la situación”, reconoció el jefe comunal de San Pedro.

A su vez, confesó que toda la población «se descuidó y relajó en ciertas cuestiones» que pudieron haber evitado este incremento. Y que recibió muchos mensajes de los mismos ciudadanos preocupados por la cantidad de contagios, quienes le pedían que tome medidas para mejorar esta situación.

El municipio tiene hoy 41 casos activos sin contar aquellas personas que están esperando los resultados del testeo, y que tiene muchas posibilidades de dar positivo, dado que estuvieron en contacto estrecho con los pacientes que tienen la enfermedad.

En este sentido, mencionó que hace unos días un empleado de la Municipalidad dio positivo y como consecuencia de esto, tuvieron que aislar a 13 personas más por mantener contacto estrecho. “La situación es muy compleja porque todavía no está determinado el número de contagios”, manifestó.

El compromiso de la Municipalidad

También señaló que es una situación que le tiene alarmado no solo por miedo a que no sean suficientes los recursos con los que cuentan dentro del hospital, sino porque por su posición de representante del pueblo, es consciente de que no todas las familias tienen las mismas oportunidades de atravesar de forma tranquila y segura el aislamiento obligatorio hasta terminar de cursar la enfermedad.

Por esto, la Municipalidad se comprometió a estar pendiente de ayudar y acompañar a cada persona que da positivo luego de hacerse el testeo, dado que no son ajenos a la realidad de algunas familias que no cuentan con una conexión de agua potable en sus domicilios. En este sentido aseguró que como intendente se va a encargar de llevar agua y trabajar para cubrir las necesidades básicas de estas personas.

El trabajo de Salud Pública

Aprovechó para reconocer y agradecer el trabajo que está haciendo el personal de Salud Pública, dado que presentan informes claros y precisos de la situación epidemiológica dentro del pueblo. Además, comentó que no tardaron en detectar los nexos epidemiológicos.

Particularmente agradeció al director de hospital quien a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se encargó que transmitir a los ciudadanos su preocupación y tranquilizar a la gente haciéndoles ver que es momento de ser precavidos, cuidarse y tener responsabilidad social.

ZF-A