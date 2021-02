Docentes de Enseñanza Primaria en Misiones indicaron que el ciclo lectivo 2021 será un año de desafíos y arduo trabajo

El 9 de marzo los alumnos de la enseñanza primaria regresan a las aulas para dar inicio a un nuevo ciclo lectivo, junto a todos los niveles de la escolaridad obligatoria y para ello, tanto maestros como profesores que se encuentren activos y sean mayores de 60 años debieron cumplir con la primera instancia de vacunación donde recibieron la primera dosis y esperan por la segunda. Luego, se incorporará a los demás docentes al proceso de inmunización que comenzó en el sector la semana pasada.

“Este año, será un ciclo lectivo lleno de desafíos; junto a los docentes tendremos que realizar un arduo trabajo desde lo emocional, lo actitudinal, cambios de hábitos y conductas con los niños”, señaló la directora de Enseñanza Primaria de Misiones, Dora Gallardo.

Agregó que se deberán respetar los protocolos de cuidados como el uso correcto del barbijo, el distanciamiento, la limpieza constante, y mantención de la misma, en las secciones y espacios escolares que serán utilizados por docentes y alumnos, y que los mismos sean abiertos.

A pocos días del regreso a las aulas, Dora comentó que se está trabajando en la distribución de elementos de sanitización para todas las escuelas de todos los niveles de la provincia. Este trabajo se lleva al cabo a través de cada Secretaría Escolar y son distribuidos según la cantidad de alumnos y docentes que integran cada comunidad educativa.

Además, desde el Gobierno de la provincia se tomó la decisión de reforzar las reparaciones de las escuelas, especialmente los sanitarios, los cuales deben contar con el agua y la electricidad.

“Estamos realizando un gran trabajo, haciendo recorridos por las escuelas, tanto de Posadas como las del interior, junto a los supervisores; conversamos con los directores y cuerpo docentes de cada una, viendo y conociendo la realidad en la que se encuentra cada escuela”, contó Gallardo.

Ayer, junto al presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, realizaron un recorrido por la ciudad de Eldorado, durante la cual visitaron escuelas de carácter vulnerables y conocieron las realidades en las que se encuentran cada una.

En cuanto a ello, afirmó Gallardo que se tendrá en cuenta la cantidad de docentes, espacios físicos y alumnos, para el regreso a la presencialidad, respetando la resolución acordada por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud y la decisión del Consejo General de Educación.

“Si todos estos puntos se respetan, no deberíamos tener inconvenientes a este regreso presencial”, señaló.

Teniendo en cuenta esto, el regreso en las escuelas tanto de Posadas como las del interior, podrán volver al cien por ciento los alumnos de primero a séptimo grado. Ahora bien, si el espacio físico de la escuela no es muy amplio, la comisión educativa deberá evaluar la opción de biomodalidad o la alternancia según el contexto de las mismas.

Estas cuestiones, las escuelas estarán informando a los padres de los alumnos, “esta comunicación debe ser lo más clara posible, es decir que cuando los papás reciban el comunicado de parte de la escuela, entiendan la información que debe ser constante y fluida”, explicó Dora. Además, remarcó que el vínculo entre los padres y las escuelas deben extenderse a todos los niveles y no solo en el sector primario.

La funcionaria indicó que los tres primeros meses, para los alumnos, no será obligatorio asistir a las clases presenciales ya sea porque el alumno no se sienta bien de salud o simplemente porque los padres consideren no hacerlo.

De ser así, deberán informar a las escuelas sobre la situación. Además agregó que se está trabajando en la revinculación para los niños que durante el ciclo lectivo 2020 no pudieron acceder a las clases virtuales.

Por otro lado, en cuanto a la colaboración con las cooperadoras de las escuelas y teniendo en cuenta la difícil situación por la que se está pasando, resaltó que habrá familias que no podrán colaborar con las mismas, es por ello que no se exigirá abonar.

