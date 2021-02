Las elecciones en el Consejo de Ciencias Económicas comenzaron esta mañana y esta misma noche se conocerá al ganador

Las elecciones en el Consejo de Ciencias Económicas comenzaron bajo protocolo y los profesionales tienen tiempo hasta las 16 horas para emitir su voto. Las mesas habilitadas son en Posadas Alem, Oberá, Puerto Rico, Jardín América, Eldorado, San Vicente, Iguazú y Apóstoles.

A las 8 de la mañana de este jueves se habilitaron las mesas para votar al nuevo comité de profesionales que liderará el Consejo de Ciencias Económicas. Los más de 1500 afiliados pueden votar únicamente con DNI en cualquier sede de la provincia, independientemente de en cuál estén inscriptos.

“Estimamos que vamos a tener una buena concurrencia pero lo importante acá es que cuanta más gente vote mejor porque el ganador se va a sentir mucho más legitimado”, dijo esta mañana el candidato Horacio Ahel.

Los candidatos del Consejo de Ciencias Económicas

Horacio Ahel, candidato a presidente de la lista número 2 y dijo que “estamos apostando a la digitalización. Que se pueda presentar la documentación y certificar por la web para despapelizar. Esto no solo contribuye al ahorro de tiempos sino también de recursos”, dijo en declaraciones a Misiones Online.

Comentó que la idea de la lista es que “el colega solo vaya al colegio a capacitarse o a eventos sociales que también son importantes” y que para que esto sea viable están remodelando la página web.

El candidato de la lista “Consenso Profesional”, Mariano Amable dijo que, “nuestro norte está en el matriculado, nuestro lema es el matriculado en primer lugar. Por eso todas nuestras acciones estarán orientadas a mejorar los servicios al profesional, queremos que se sienta respaldado en el ejercicio de su profesión, tanto en el sector público, como privado”

Además agregó que, “queremos hacer una gestión transparente, rindiendo cuentas no solo en lo económico, sino también de todas las acciones o trámites que realice el Consejo. Esto lo digo porque hay una demanda importante del colega, para que el Consejo pueda ser un canal donde puedan transmitir sus inquietudes y nosotros desde la institución acercarnos a dialogar con los distintos entes que hacen al ejercicio de nuestra profesión, por ejemplo Afip, municipalidades, ATM, Tribunal de cuentas, Personas jurídicas, etc. Queremos asumir ese rol, no quedarnos solo en el rol institucional, casi social”.

Daniel Pereyra, candidato del CPCEM, quien integra la lista encabezada por Mariano Amable, recordó también cuáles son los objetivos principales de la lista que integra y reafirmó lo dicho hace días por Amable: “El punto principal está en el matriculado, mejorar servicios profesionales, y que cada asociado se sienta respaldado en su profesión. Tanto en el sector público como privado”.

La lista apunta también a una “gestión transparente” ya que según explicó hay mucha demanda de los colegas para que el Colegio reciba las inquietudes y “que podamos funcionar como intermediarios”, y de esta manera asumir un rol social más allá de lo institucional.

Las elecciones se realizarán hasta las 16 horas y se espera que antes de la medianoche se conozca el ganador.

SL-EP