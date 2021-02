Se perdió firmar un buen contrato en Crucero del Norte por fumar marihuana: “Se enteraron que me gustaba el verde y me echaron”, recordó Manzanares

El ex jugador de Guaraní Antonio Franco, Temperley y otros equipos del ascenso argentino, recordó cuando lo echaron de Crucero del Norte. Además, sostuvo que se perdió una chance importante de renovar el contraron por tres años con el colectivero.

Hoy en día, el consumo de marihuana continúa siendo mal visto en el ámbito del fútbol, sin embargo, muchos jugadores consumen y rinden al 100%. Dentro de los planteles, a quienes encuentran fumando los marginan y dejan de lado, negándose la posibilidad de jugar al fútbol. Y esa es la historia de un futbolista de Ascenso.

Andrés Manzanares, ex jugador de varios clubes, entre ellos Tristán Suárez y Quilmes, contó que cuando formaba parte de Crucero del Norte se perdió una renovación de contrato por un tema relacionado al consumo de sustancias ilegales. Fue en una charla con el programa radial Comitiva del Día a Día, oriundo de zona sur y partidario del Cervecero.

“Yo soy del sur, del Bolsón. ¿Me entendés? Me gustan las montañas e ir a pescar”, comenzó la anécdota entre risas y con algo de misterio. Pero rápidamente fue al grano: “En Crucero del Norte iba a renovar contrato tres años, se enteraron de que me gustaba el verde y me echaron”. Y así, el defensor nacido en la Patagonia tuvo que abandonar el colectivero de mala manera.

Luego de haber sido descartado en Crucero del Norte, el defensor oriundo de El Bolsón cruzó la vereda y vistió los colores de Guaraní Antonio Franco donde disputó varios encuentros de titular en el equipo de José María Bianco.

“De eso sí me arrepiento”, reveló el defensor. . “Por eso también dejé de jugar, no tenía ganas de que me rompan las pelotas. Un técnico me decía ‘tenés que ser y parecer. Pero yo soy, no puedo parecer”, explicó con algo de molestia en su voz. “Tendría que haber sido más inteligente, me perdí tres años de contrato por fumarme un churro, dejate de romper las bolas”, se lamentó

Finalmente, cerró con una reflexión con una parte de verdad: también hay otras drogas en el ambiente. “Hay tantas cosas que se consumen, y esto es algo que consume todo el mundo y algo tan natural”, concluyó el ex jugador, quien cambió de tema y continuó con la entrevista.

Con información de Olé

AR-CP+EP