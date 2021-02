La Provincia buscará mantener el equilibrio entre el crecimiento y los ingresos que necesita el Estado aseguró Rodrigo Vivar, titular de la Agencia Tributaria de Misiones

El director de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), Rodrigo Vivar, destacó el trabajo que lleva adelante el organismo en el control del ingreso de cargas ilegales de cereales, explicando cómo se realizan los procedimientos, además de referirse a la recaudación y el crecimiento interanual que experimentó, favorecida por el cierre de las fronteras debido a la pandemia, destacando que la proyección para el año en curso se basa en mantener el equilibrio entre el crecimiento y los ingresos tributarios.



En una entrevista con Misiones Online TV el funcionario explicó que mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno se llevó adelante un trabajo exhaustivo en el control del transporte de soja, “desde agosto, septiembre 2020, cuando se detectaron mayores ingresos de cargamentos de granos, no solo soja sino también maíz, hemos interdictado un total de 250 cargamentos, que día a día se va incrementando”, precisando que estos operativos fueron posibles gracias a la tecnología como el Anillo de Seguridad, “herramienta fundamental que brinda seguridad en prevención de delitos y también seguridad fiscal que nos ayuda a cumplir cada vez más el principio de la actividad tributaria, para que cada contribuyente tribute como corresponde”.

Explico Vivar que los cargamentos ingresan de dos formas a la provincia, por los puestos de control de rutas que tiene la ATM o por caminos alternativos, “sea por el camino que fuera la mayoría tiene inconsistencias en la documentación que presentan, leves y graves, remitentes que no están inscriptos en Misiones o no lo hicieron en la actividad correspondiente relacionada con la carga o no tienen la documentación que respalde la tenencia de la soja. Hay remitentes que son jubilados o no tienen ingresos suficientes por lo que resulta imposible que respalde la tenencia de un cargamento valuado en 20 mil dólares”.

Agrego que en la documentación que presentan se constató que algunos destinatarios no compraron ese cargamento y hay denuncias de cooperativas que plantean la situación que en los cargamentos figuran como destinatarios cuando no lo son y estas situaciones hacen presumir que la documentación no respalda la realidad económica de la operación.

Si se suma a estas inconsistencias la constatación por parte de autoridades nacionales de contrabando de soja en embarcaciones clandestinas y sin los avales aduaneros hacia Brasil hace que “la ATM y el Ministerio de Gobierno se pongan fuertes en cuanto a erradicar ese delito y prevenir que no se comentan este tipo ilícitos con políticas como la Resolución General 61/20 de la ATM que prevé multas de 900 mil pesos por cargamento más el pago a cuenta que tienen que realizar.

Respecto a las actuaciones realizadas, comento que se judicializaron 35 cargamentos “se hicieron las denuncias correspondientes en forma conjunta con la Policía de Misiones para que la Justicia Federal investigue estos casos de transporte ilegal de soja y trabajamos de forma colaborativa con la AFIP que en varias oportunidades utilizaron las instalaciones de la ATM en los puestos de control fiscal de rutas tanto en Centinela como en El Arco”.

Agrego que “el solo hecho de que la soja ingrese a Misiones ya es un alerta porque los mercados principales se encuentran en Rosario o Buenos Aires y la cantidad de cargamentos que ingresan a la provincia supera el potencial productivo que tiene Misiones utilizando este insumo para alimentos animales o bio diesel”, para destacar que los cargamentos decomisados son conservados en silos para asegurar su conservación, esperando que la Justica Federal le dé un destino a esa mercadería incautada.

Como un agravante menciono que Misiones “es hoy el punto principal en Argentina del contrabando de soja con todas las consecuencias que trae en evasión de impuestos nacionales que también perjudica a Misiones a través de la coparticipación y evasión de impuestos provinciales cuando intentan ingresar por caminos alternativos, promueven el trabajo irregular, ingresan divisas no declaradas y todo eso perjudica a la provincia. Que la mercadería secuestrada pueda ser utilizada para la alimentación del ganado o la producción de bio diesel o para compensar los daños que causa a la economía”.

Recaudación

Respecto a las cifras de la recaudación de la agencia, Vivar destaco que el año pasado el crecimiento de la recaudación fue del 80 por ciento, “de acuerdo a nuestros registros y la estadística somos la provincia que tuvo el mayor incremento interanual de la recaudación. Si analizamos mes a mes la recaudación del año pasado vemos que en el mes de mayo la variación interanual de la recaudación supera a la inflación, pasamos de un 36% de abril a un 58 % en mayo, un 25-20 % por encima de la inflación”.

Recordó que a fines de marzo del 2020 se cierran las fronteras por la pandemia, “con la frontera cerrada en el mes de abril el misionero obtiene ventas mayores, que las declara en mayo y obtenemos este salto fenomenal de abril a mayo, el análisis de los números fríos nos dice que el cierre de la frontera hizo que misiones incremente su actividad económica notablemente y de ahí fue creciendo mes a mes”.

Agrego que el siguiente mes se incrementó en aproximadamente el 70% “el otro mes al 80%, al 100% y llegamos hasta 110% de incremento interanual hasta el mes de diciembre y promediando todo el año un incremento del 80 por ciento. Misiones es un a provincia muy particular en Argentina y por eso el pedido de una zona o territorio aduanero especial, no es un capricho, es una planificación, una lucha que viene de hace muchos años para poder compensar estas asimetrías con los países vecinos”.

Al realizar un análisis de las perspectivas hacia este año aseguro que “notamos que también será positivo, pero no tenemos un objetivo de decir sostener este 80 por ciento, nuestro objetivo principal es apoyar el crecimiento económico y mantener ese equilibrio entre el crecimiento económico y los ingresos que necesita el Estado provincial para realizar las inversiones en la provincia. Centramos nuestro objetivo en construir esas políticas orientadas a lo tributario y como consecuencia tengamos un resultado positivo de la recaudación”.

Por último se refirió al sorteo que realiza todos los años la Agencia que será el próximo jueves 4 de marzo a las 13:00 horas por el IPLyC que premia a los consumidores finales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del que todos pueden participar, solicitando la factura donde realiza sus compras, coloca su nombre y apellido al dorso del ticket, lo pone dentro de un sobre y lo deposita en casa central, en las delegaciones o lo envía por correo y podr[a ganarse un auto, ciclomotores, electrodomésticos y muchos premios mas.

A/E.J.

EJ-EP