Desde el Colegio de Nutricionistas de Misiones buscan la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos

La presidenta el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones (Conupromi), Gabriela Reyna Allan, contó que hace cuatro años, mediante distintos estudios y debates, se está trabajando en el proyecto de Ley que contempla el Etiquetado Frontal de Alimentos, el cual buscará informar a la población sobre los productos que consuman.

Gabriela Reyna Allan – FM Santa María de las Misiones

Este etiquetado será obligatorio para todas las empresas dedicadas a la producción, fabricación, envasado, venta, importación o distribución de alimentos y bebidas, para garantizar y promover la alimentación saludable en el territorio nacional.

Según indicó la presidenta del colegio, el objetivo de esta ley será brindar información a los consumidores respecto a los nutrientes críticos que generan la mayor cantidad de problemas en la salud de niños y adultos, teniendo en cuenta distintos niveles conocidos como perfil nutricional de los alimentos, es decir, los niveles de azúcar, sodio y grasas. Un vez que esto se implemente, los alimentos deberán tener al frente de sus envasados las indicaciones de los niveles de nutrientes críticos.

Además, la ley contará con otros dos ejes, los cuales indicarán que los alimentos con niveles críticos, no se vendan en las escuelas, ya que los niños no deben estar expuestos a esos consumos. En cuanto al último eje, se trata de que si un alimento conlleva uno de los logos donde indique que es elevado en cuanto al contenido e azúcares y grasas, no sean publicitados.

En cuanto al último punto de desarrollo de la ley, se relaciona con la inversión que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la publicidad para promocionar hábitos saludables y consumo de los mismos. “No es lo mismo un mensaje de alimentos que van a impactar de manera positiva, que aquellos alimentos que ocultan realmente lo que contienen”, manifestó Graciela.

“Nosotros consideramos que, hoy en día, no se informa al consumidor sobre qué está consumiendo o que alimentos está eligiendo para sus hijos”, dijo. Es por ello que están buscando la implementación de la ley a nivel nacional. Sin embargo, agregó que solo con el etiquetado no será suficiente, ya que la verdadera base es la educación para poder cambiar el hábito de la mala alimentación.

Es muy amplio el abanico de alimentos donde se ocultan los contenidos tanto de azúcares y grasas que contienen a través de nombres que, en algunas ocasiones, hasta un profesional no logra entender. Esto sucede especialmente con la azúcar y la sal. Son cuestiones que la industria sabe, pero, a pesar de ello, lo usa a su favor en pos de lograr alimentos que, habitualmente, son agradables para consumir, pero no para la salud.

“Sin embargo, no estamos en contra de los alimentos, sino que queremos informar a la comunidad sobre lo que está consumiendo”, aclaró.

Con respecto al debate sobre la ley, en el día de la fecha, la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, se presentará ante la Cámara de Diputados, para responder las dudas e inquietudes que tengan las tres subcomisiones de trabajo, para que los mismos puedan prestar la aprobación de cada eje tratado.

Por otro lado, mencionó que respecto a la situación que se vivió con la llegada de la pandemia, se observó de manera polarizada dos tipos de situaciones. Desde el inicio de la misma hubo un incremento en alimentos altos en azúcares y grasas, especialmente en la comida “chatarra”. Luego, cuando el aislamiento se extendió aún más, desde las casas se volvió a las prácticas culinarias en las cocinas familiares.

ZF-A