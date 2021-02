Eldorado: modelo misionera golpeada por su expareja lo denunció y realizaron una marcha para pedir Justicia

Se trata de Micaela Staggemeier, joven modelo misionera golpeada por su expareja en Eldorado. El violento hecho ocurrió el último sábado pasado en la Capital del Trabajo, mientras que la movilización fue esta mañana. La víctima ya había denunciado penalmente al agresor hace un año. El hombre está preso.

La violencia de género no da tregua y por lo contrario, este flagelo no deja de acrecentarse en forma acelerada tanto que en 53 días van del año 2021 (según datos extraoficiales) se han registrado hasta este martes por la mañana 52 femicidios en Argentina, lo que equivale a una mujer asesinada cada 24 horas.

Día tras día decenas y cientos de mujeres rehenes de la violencia machista pidieron ayuda para no terminar convirtiéndose en la nueva Úrsula, la joven de 18 años víctima de femicidio en Rojas.

En Eldorado, Misiones, la modelo Micaela Staggemeier reveló que este último fin de semana fue brutalmente golpeada por su expareja Manuel Alejandro D. arriba de un auto y frente a dos amigos de él. Ella ya lo había denunciado hace un año y esta mañana sus familiares y amigos decidieron realizar una marcha en esa localidad del norte misionero para pedir Justicia.

En dialogo con el canal local Norte Misionero, la joven que triunfa en las pasarelas de Guatemala contó su calvario. Narró que el sábado por la noche al salir de un bar donde había estado con dos amigas, Manuel las pasó a buscar en auto junto a otros dos amigos y una vez que dejó a las compañeras en sus hogares, fue cuando comenzó a agredirla verbal y físicamente.



Primero inició con la violencia psicológica. “Me empezó a hablar del pasado, de cosas que me lastimaron y dolieron. Se burlaba de traumas que quedaron en mí. Fue ahí que decidí irme y bajarme del auto”.

Según el relato de la víctima, al descender del vehículo se dirigió a una remiseria, pero su expareja la siguió y empezó a golpearla en la calle, todo bajo la mirada de los dos amigos de él.

“Me agarró del cuello, del cabello, me revoleó por el aire como si fuera un juguete y cuando me suelta, voy para la remisería, pero no vi a ningún remisero. Yo lo único que quería era irme a casa”.

Lejos de que todo termine allí, un amigo del violento, que había visto toda la situación, así como también el hermano de ese muchacho, le indicaron que suba a su coche ya que la llevarían a su casa. Ahí vino lo peor, ciego de furia, su expareja abordó el mismo auto y una vez adentro la sostuvo contra su regazo, propinándole “unas 15 y 20” piñas en el rostro, diciéndole que se callara.

“Fue una situación horrible, no paraba de golpearme”, expresó aún muy asustada y shockeada la ex reina de Eldorado y Reina de los saltos y Cascadas de Misiones del 2016.

Llegaron hasta el ACA que se ubica en la zona céntrica de Eldorado y gracias al auxilio de una amiga y su novio, pudo zafar de la situación. A todo esto, Manuel continuó insultándolos y en ese momento llamaron a la Policía. Finalmente, tras intentar huir, los uniformados, lo redujeron y terminaron por detenerlo.

La modelo misionera golpeada contó que bajó del auto «toda ensangrentada»

Tras la brutal golpiza Micaela y sus amigos fueron a radicar la denuncia a la sede policial donde también estaba en agresor quien además de amenazarlos a todos, se jactaba de ser «una persona con influencias».

Además del testimonio de Micaela, se sumaron como testigos de lo ocurrido su amiga, el novio de ésta y su hermano.

En ningún momento, los que acompañaban al agresor asistieron a la víctima y por esta cuestión también fueron citados por las autoridades.

Temo por mi vida

“Hoy en el Juzgado me dijeron que esta causa es excarcelable. Qué más tengo que hacer si ya hice una denuncia el año pasado, hice una denuncia penal y nunca me dieron un botón antipánico. Nunca me apoyaron. Él infringió la restricción y a pesar de que llevé eso a la Policía no me hicieron nada”, expresó.

Micaela permaneció en el Hospital de Eldorado en observación y con suministro de suero. Hoy sus amigas marcharon frente al Juzgado Penal pidiendo Justicia.

