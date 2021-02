Arrestaron en EE.UU a Emma Coronel, esposa del “El Chapo” Guzmán, acusada también de narcotráfico

La ex reina de belleza, actual esposa de “El Chapo” Guzmán, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana.

La esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán, antiguo líder del cartel de Sinaloa, fue detenida ayer lunes en Estados Unidos, acusada de narcotráfico.

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, con ciudadanía mexicana y estadounidense, fue arrestada en el aeropuerto internacional Dulles, en Virginia, tal y como informó en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU.



Además, se la acusa de haber conspirado con otros para ayudar a que «El Chapo» escapara el 11 de julio de 2015 de la prisión de Antiplano en la que estaba encarcelado, ubicada en Almoloya de Juárez, México.

Las autoridades estadounidenses también aseguran que, después de que «El Chapo» fuera detenido de nuevo en México en enero de 2016, Coronel ayudó a planear otra fuga de prisión para su marido, antes de que este fuera extraditado a EE.UU. en enero de 2017.

En julio de 2019, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua y 30 años adicionales como líder de un cartel que envió toneladas de drogas a ese país. Aquel día el Chapo fue declarado culpable de diez cargos graves relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, conspiración internacional y uso de armas de fuego.

«El Chapo» fue extraditado de México a EE.UU. en enero de 2017

Aseguran que el abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, quien también defendió a «El Chapo» en su juicio en Nueva York, representará a Coronel, quien piensa declararse inocente de los cargos que enfrenta.

«Una vez que Guzmán fue arrestado en febrero de 2014, Coronel continuó entregando mensajes que recibió de Guzmán durante sus visitas a la prisión, las cuales no fueron monitoreadas por las autoridades mexicanas.

De reina de belleza a tercera esposa de «El Chapo”

Se conoció con el narcotraficante Joaquín Guzmán cuando apenas era una niña, con 17 años de edad. Coronel estaba en una celebración en las inmediaciones de La Angostura cuando vio por primera vez a Joaquín Guzmán.

«Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser«, dijo en una oportunidad tras ser preguntada por la diferencia de edad entre ellos.

Se casaron por la iglesia el día en que Coronel llegó a la mayoría de edad, en su 18º cumpleaños, el 2 de julio de 2007. Hicieron una fiesta solo con la familia cercana, según relató.

En 2011 tuvo a las mellizas María Joaquina y Emaly Guadalupe, pero confesó que solo veía a su esposo cuando «todo estaba medio normal» en las actividades que realizaba.

Aseguró que nunca vio armas ni drogas cuando estaba con él: «De hecho a mí no me consta que él trafique drogas«, dijo.

Coronel y Guzmán tienen dos hijas mellizas.

Incomunicados

Coronel no pudo convivir con Guzmán desde que fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

A diferencia de lo que le permitían en la prisión en México, en este último país las autoridades aplicaron un aislamiento estricto al capo que se fugó dos veces de prisiones de máxima seguridad mexicanas.

SH-EP