Se lanzó Veta, una plataforma desarrollada en Argentina para reseñar y compartir videojuegos

Veta: el sitio argentino dedicado a los videojuegos está disponible en su versión beta y los usuarios ya pueden registrarse.

Axel Bosso es un estudiante de psicología y hace algunos años entró al mundo del gaming a través del periodismo. Germán Raffo tiene un recorrido similar, pero es diseñador gráfico.

Hace unos meses empezaron a hablar sobre la posibilidad de desarrollar una plataforma en la que los usuarios puedan redactar reseñas sobre videojuegos o leer las opiniones de otras personas, tengan o no un conocimiento profesional sobre el tema. Todo eso en un ámbito “libre de toxicidad” y con tolerancia cero sobre cualquier expresión violenta. Así nació Veta.

“Esto lo empezamos a hablar en octubre del año pasado más o menos. Un día Germán se puso la mochila al hombro y una semana después me dice “hice esto”. Y ya podías entrar, empezar a probar funcionalidades”, explica Axel. Germán estuvo a cargo del desarrollo, aunque nunca lo hizo de forma profesional ni se dedica a eso.

“De un día para otro surgió la idea, la charlamos y fue una semana que estuve totalmente borrado”, relata sobre esa instancia inicial.

Empezaron con un ida y vuelta, pruebas y la implementación de las primeras herramientas. Después vino la instancia de testeo, a cargo de algunos amigos y familiares que se prendieron con la propuesta. Muchas de las devoluciones que recibieron en esa etapa se convirtieron en una parte del sitio que lanzaron.

¿Cómo surgió en ustedes la necesidad de generar este espacio?

Germán Raffo: Es un modelo que ya existe con otras industrias, como el cine o los libros, pero no existía localmente con los videojuegos. Surgió viendo el panorama, leyendo muchos comentarios en redes sociales de gente que no tiene un espacio, pero sí le gusta escribir y hablar sobre videojuegos. Vimos esa oportunidad para generar el lugar. Por suerte no existía y lo pudimos hacer nosotros.

¿Cómo fue la recepción después de la presentación oficial?

Germán: Fue muy positiva. La plataforma, si bien la pensamos los dos, yo me encargué de la programación. No soy un desarrollador profesional y tenía mucho miedo de que algo pueda salir más. Entonces lo que habíamos pensando era hacer un lanzamiento tranqui, justamente para evitar cualquier problema y que algo se rompa. Y por suerte tuvo bastante movimiento y tuvimos mucho apoyo de amigos y compañeros comunicadores y comunicadoras.

La presentación de Veta la hicieron a través de twitter donde la describieron como una plataforma para “buscar tus juegos favoritos y escribir sobre ellos libremente”. Además, los usuarios tienen la posibilidad de armar diferentes listas para agrupar las reseñas propias, las favoritas que hayan leído o las que tengan pendientes. El espíritu es de una red social, un espacio hecho “por y para jugadores”, donde el perfil de cada uno va a funcionar como una carta de presentación, un “perfil gamer”.

Entre sus objetivos centrales también se plantean el desafío de crear “una comunidad libre de toxicidad” y establecen una política de tolerancia cero con todos los usuarios que agredan a otros o que generen expresiones racistas, xenófobos, sexistas o discriminatorias. La idea es que nadie esté expuesto a una situación que le resulte dañina.

Ustedes hablan de la generación de una comunidad. ¿La idea es extender la experiencia en otras plataformas?

Axel Bosso: No sé hasta dónde va a ir Veta. Pero nos gustaría que sea un lugar donde vos también puedas ver artículos, notas o contenidos destacados de otros sitios de personas que hablan de este tema. Que haya una comunidad abierta, que no nos cerremos en simplemente un sitio. Que todo se comparta, que cada persona pueda ver mucho contenido. Es un desafío pensando en todos los creadores de contenidos que surgieron el año pasado. Hay mucha más gente escribiendo, haciendo podcasts, haciendo canales en youtube o transmitiendo en Twitch.

Mencionaste el crecimiento que tuvo el universo gaming en el 2020 y cómo repercutió en los generadores de contenido. ¿Creen que puede funcionar como una vidriera para los que están iniciando ese camino?

Germán: Ese es el puntapié inicial. Queremos que sea un espacio para esas personas que juegan videojuegos y quizás por desconocimiento o inseguridad no quieren iniciar un proyecto propio. Acá pueden empezar a escribir y desarrollar un portfolio. Dentro de tu perfil de Veta podés escribir reseñas o comentarios y podes crear tu “perfil gamer”, donde vas a tener listados los juegos que compraste y todavía no jugaste, crear listas de reseñas que te hayan gustado.

En la presentación de la plataforma no solo ponen un gran foco en la necesidad de generar un ámbito sin toxicidad. También la redacción de esa presentación está dirigida a hombres y mujeres.

Germán: Siendo parte de la comunidad uno conoce, sabe lo que se dice, sabe los vicios que tienen muchos medios, los comunicadores y la comunidad en general. Ya de entrada queríamos dejar en claro que va a ser bastante riguroso. De hecho estamos trabajando en un sistema para poder reportar contenido que no sea compatible con el espíritu del sitio. Para evitar contenidos racistas, sexistas. Queremos tratar de que uno en Veta pueda sentirse completamente libre desde la libertad positiva, no que uno pueda decir lo que quiera con total impunidad.

Axel: Un punto importante en esto es lo que vivenciamos continuamente por ser periodistas o gente que escribe de videojuegos. Cuando ves a periodistas con muchísima más trayectoria que, por ejemplo, empiezan a tener hostigamiento solo por la puntuación que le ponen a un videojuego. Todo eso está potenciado cuando sos una mujer y no podes ni siquiera jugar online, porque cuando ven tu nick o escuchan tu voz empieza una serie de agresiones. Cosas que te dicen solo por ser mujer.

Entonces está bueno empezar a construir plataformas que prevean esas situaciones de movida. Me parece interesante que esa sea la base y después veamos hasta dónde queremos llegar. Vos recién decías que le hablamos a hombres y mujeres y me hizo pensar que hay más identidades y cómo podríamos integrarlas. Es un aprendizaje constante.

¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Están abiertos a las propuestas que surjan de la propia comunidad para ampliarse a nuevos formatos?

German: Hoy Veta es esto, pero el día de mañana quizás podamos articularlo con contenidos audiovisuales o podcasts. Creo que es un universo amplio por explorar. No responder a esa demanda sería no ver la oportunidad de crear algo más grande. Estamos en una etapa de beta abierta, la plataforma sigue en desarrollo. Si de acá a un mes 20 usuarios nos dicen que quieren subir un podcast, lo vamos a evaluar y probablemente, tarde o temprano, va a ser una función.

¿Y cuáles son los próximos pasos? No solo en los próximos meses van a contemplar las propuestas de los usuarios. Hay muchos recursos que quedaron afuera en una primera etapa y que ahora se abre la posibilidad de sumarlas. Aunque no tienen una fecha puntual para finalizar la etapa de beta, estiman que va a ser a mediados de años, pero “no quiere decir que ya no se pueda entrar y no estén disponibles todas las funcionalidades”.

Axel piensa en la instancia que viene y dice que el objetivo principal es que “sea un lugar donde nadie se pueda sentir mal, que nadie ataque a otro y que le de voz a cualquier persona”. Para el cierre Germán agrega que “las expectativas son positivas, queremos que eso siga creciendo, queremos, además de que el sitio funcione, queremos crear una comunidad sana. Con que Veta sea un lugar sano yo ya estaría conforme”.

